Zorica Marković je sinoć gostovala u emisiji "Amidži šou" gde je odgovarala na škakljiva pitanja.

Tokom rubrike koja je zahtevala da otvoreno govori o kolegama sa estrade Zorica se ni najmanje nije ustezala.

Na provokativno pitanje gledalaca o tome koga bi sa estrade najradije "propustila kroz šake", Zorica je iznenadila mnoge spomenuvši Snežanu Đurišić. Iako je jasno stavila do znanja da nije pristalica fizičkih obračuna, priznala je da bi svoju koleginicu rado "propustila kroz centrifugu" kako bi je opustila.

- Nikog nisam nikad udarila u životu, samo sam na jeziku pogana kad treba i izazovu. Snežanu Đurišić bih, na primer, malo propustila kroz neku centrifugu. Ne prija mi njena ukočenost, rekla sam joj koliko puta: "Nasmej se malo, ženo, od radosti, života" - odbrusila je Zorica.

"Brena je nadobudna"

Podetimo, Zorica je javno iskazala svoje mišljenje i o Lepoj Breni.

- Ona je uspela, stvarno je zvezda. Ali prema meni, ja sam takav utisak stekla, uvek gleda sa visine. Deli ljude na one koji su manje ili više bitni, nadobudna je - rekla je Zorica Marković.

BONUS VIDEO:



