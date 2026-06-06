Jelena Karleuša veoma je aktivna na društvenim mrežama, ali se na platformi X uglavnom oglašava kada želi da istakne određenu temu ili se osvrne na aktuelna dešavanja.

Nakon što je njen bivši suprug Duško Tošić juče objavio prvu fotografiju sa novom partnerkom Norom, pevačica se oglasila na društvenim mrežama i nije štedela reči na račun bivšeg muža, ali ni njegove, kako tvrdi, još uvek udate devojke.

-Nikada ne bih fizički nasrnula na svog bivšeg muža i njegovu udatu devojku, kao što je on nasrnuo na mog dečka i mene, iako smo tada već uveliko bili razvedeni. To će valjda uraditi njen muž. Da sam htela da bijem kurve, počela bih još u Turskoj - napisala je Karleuša.

Tošić potvrdio da je srećan u novoj ljubavi

Podsetimo, nedavno je u javnosti odjeknula vest da je nekadašnji fudbalski reprezentativac Srbije u novoj emotivnoj vezi, što je i sam potvrdio.

Sada je poznat i identitet njegove izabranice. Reč je o plavuši po imenu Nora, koja iza sebe ima brak i majka je dvoje dece.

Njih dvoje su zajedno već pet meseci, a od tada se često pojavljuju na istim mestima.

Prema navodima izvora bliskih paru, njihova veza za sada funkcioniše bez većih turbulencija.

Ipak, oboje nastoje da svoj odnos sačuvaju od očiju javnosti, iako su informacije o novoj ljubavi nekadašnjeg fudbalera počele da dospevaju u medije.

Postoje dve verzije o tome kako su se upoznali. Dok jedni tvrde da je njihovo poznanstvo počelo putem društvenih mreža, drugi navode da su se sreli u jednom restoranu preko zajedničkog prijatelja.