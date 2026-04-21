Pevačica Nataša Alimpić (29) nedavno je otvoreno govorila o navodnoj romansi sa Harisom Džinovićem (75), koja čini se nije dugo potrajala, a pevač je demantovao navode da je bilo nečega više od prijateljstva.

- Tu sam devojku, Natašu, jednom video. U šta je ona ufurana stvarno ne znam. Kaže da smo se viđali dva meseca? Koliko sam se sa vama novinarima viđao, toliko sam i sa njom - istakao je, pa otkrio da nema novu izabranicu.

Sada je pevačica pred kamerama domaćih medija otkrila nove detalje romanse, ali se dotakla i svadbe Meline Galić, bivše supruge Džinovića koja se udala za milionera u Monaku, tvrdeći da bi Melina "propala" da nije bilo Harisa.

- Meni nije davao ništa, nisam mu tražila niti bih. Da se ne lažemo, on je u pravu što je rekao da ne bi bila tolika pompa da nije njega. Po čemu je ona poznata nego što je bivša žena Harisa Džinovića i zato što je on doprineo tome da se njen brend proširi i da ona to tako dobro naplati. Niko to ne bi pratio da nije bilo njega - u jednom dahu je rekla Nataša za Blic, pa nastavila:

- Takve žene znaju jako dobro da navuku te ljude sa novcem. Za to se nekako rodiš. Ne mogu da navučem nekoga ko nema para, a kamoli ko ima. I da ne razmišljaš šta će biti kada se završi, da li ćeš da vratiš novac i sve što si dobila od nekoga. To je teška priča koja može da dobije epilog koji nije povoljan. Ona se odmah obezbedi na početku, ume ona to, zna znanje.

Nije vreme da se sve otkrije

Detalje o odnosu sa Harisom, kako kaže, još uvek nije spremna da izgovori u javnosti.

- Haris Džinović se meni ne javlja već godinu dana, na Veliki petak smo se videli prošle godine. Znam da je izjavio da me ne poznaje, ne želim da protivrečim nikome, svakako njemu više imponuje da njega povezuju sa mnom, nego mene sa njim. Mogu vam reći da me čak i prozivaju. Mi se i te kako poznajemo, on neka govori šta želi, imam materijala i mogu da dokažem sve. Kada odlučim da otkrijem tajne iz kuće Harisa Džinovića reći ću vam. Mene je on digao do zvezda za jedan dan, a zatim me spustio tri metara pod zemljom - rekla je Nataša, te otkrila da je imala ponudu da uđe u rijaliti.

-Bila sam na razgovoru za ulazak u rijaliti, ali mi novčana ponuda nije odgovarala. Nisam mogla da prihvatim, jer neću da se kockam sa svojom egzistencijom, imam zakazane nastupe, te ne želim da izgubim sigurnu zaradu, nikada ne znaš kada će neko da te isprovocira, pa da me izbace ili da idem sa nekim od učesnika na sud - zaključila je pevačica za Alo nedavno.

