Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u sredu 117,4045 dinara, što predstavlja minimalnu promenu u odnosu na prethodni dan, saopštila je Narodna banka Srbije.

Posmatrano na mesečnom nivou, dinar je ostao praktično nepromenjen u odnosu na evro, dok je na godišnjem nivou zabeležen blagi pad od 0,1 odsto. Isti procenat smanjenja važi i kada se posmatra kretanje od početka godine.

Kada je reč o američkom dolaru, indikativni kurs dinara u utorak iznosio je 99,7744 dinara za dolar, što znači da je domaća valuta oslabila za 0,1 odsto u odnosu na ovu svetsku valutu.

Ipak, na duži rok, dinar beleži jačanje prema dolaru — u odnosu na prethodni mesec jači je za 1,8 odsto, dok je na godišnjem nivou porast iznosio 1,9 odsto. Od početka godine, dinar je u odnosu na dolar ojačao za 0,1 odsto.

Ovi podaci ukazuju na relativnu stabilnost domaće valute, uz blage oscilacije koje su uobičajene u svakodnevnom kretanju kursa na finansijskom tržištu.