Presudom je potvrđena ranija odluka i data podrška žrtvama, uz ocenu da one nemaju nameru da vređaju, već da "deluju sa jasnom namerom da ukažu na probleme i podstaknu promene u navikama verske zajednice u skladu sa savremenim demokratskim vrednostima", prenosi Diario.

Građansko odeljenje Pokrajinskog suda u Madridu ocenilo je da osobe pogođene praksama Jehovinih svedoka mogu sebe da smatraju žrtvama, da imaju pravo da se udružuju i da tu versku zajednicu nazivaju destruktivnom sektom.

Sudije su navele da su takve ocene potkrepljene stvarnim iskustvima bivših članova, koji su tokom postupka svedočili o onome što su preživeli unutar zajednice.

Sud je zaključio da te izjave "ne predstavljaju puke uvrede, već vrednosne sudove sa dovoljno činjenične osnove" i da su deo "relevantne društvene rasprave od opšteg interesa".

Presuda se, između ostalog, zasniva na svedočenjima o internim mehanizmima kontrole, uključujući disciplinska pravila i odbore, kao i o društvenom i porodičnom pritisku, posebno u slučajevima isključenja ili neslaganja i socijalnoj izolaciji.

Sud je naglasio da je interes javnosti za funkcionisanje verskih zajednica neupitan, posebno kada je reč o odnosima među članovima i prilagođavanju tradicionalnih učenja savremenim društvenim vrednostima.

U završnom delu presude istaknuto je da bivši članovi žele da obnove odnose sa članovima porodice koji su ostali u zajednici i da prema njima gaje iskrena osećanja, bez namere da im nanesu štetu.

Dodaje se da žrtve ne deluju sa ciljem vređanja, već da nastoje da ukažu na probleme i doprinesu promenama.

Spor je počeo 2019. godine i odnosio se na postojanje i delovanje Udruženja žrtava Jehovinih svedoka u Španiji.

Ranija presuda, kojom je odbijena tužba Jehovinih svedoka za povredu ugleda, sadržala je opsežno obrazloženje u korist slobode izražavanja, uz zaključak da su kritike žrtava istinite, dokumentovane i u velikoj meri zasnovane na svedočenjima.

Sud je naveo da, iako takve ocene mogu da budu neprijatne ili uvredljive za vernike, predstavljaju legitimnu kritiku.

Jehovini svedoci najavili su žalbu na presudu, kojom je, između ostalog, odbijen i njihov zahtev za odštetu od 25.000 evra.