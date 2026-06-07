Glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić, prema navodima domaćih medija, odlučili su da stave tačku na svoj brak nakon devet godina zajedničkog života.

U javnosti se sada ponovo pažnja usmerava na ranije objave glumice, koje su izazvale brojne komentare.

Naime, Jelisaveta je prošle godine, povodom Dana zaljubljenih, iznenadila pratioce objavom koja je tada privukla pažnju i kada se već šuškalo o mogućem razvodu.

Tada je objavila fotografiju iz teretane sa svojom fitnes instruktorkom, uz šaljiv opis: "Moj partner za Valentinovo".

Pojedini smatraju da je upravo tom objavom mogla da nagovesti promene u svom emotivnom životu, iako to nikada nije potvrđeno.

Glumica je i ove godine na Dan zaljubljenih izostavila zajedničke trenutke sa Teodosićem na društvenim mrežama, što je dodatno podstaklo spekulacije o njihovom odnosu.

"Nisam želela da menjam svoje prezime"

Podsetimo, venčali su se 2017. godine. Kako je glumica ranije isticala, njihova veza je pre braka bila kratkog trajanja.

U jednom od ranijih gostovanja, Jelisaveta je govorila o njihovom odnosu i početku zajedničkog života.

- Iznenadila sam ga. Nikada nisam želela da menjam svoje prezime prilikom udaje, pa sam počela da razmišljam o deci tek kada smo krenuli da razgovaramo o braku - navela je tada.

Tom prilikom je dodala i da nije želela da u porodici bude jedina sa različitim prezimenom, te je na kraju odlučila da preuzme muževljevo prezime.

-Razmišljao je o braku, a mi smo se videli ukupno 18 puta pre nego što smo stupili u brak. Tačno 19. put bilo je na venčanju - ispričala je glumica.

"Niko nam se nije mešao"

Kako je tada navela, porodicu svog supruga upoznala je na samoj svadbi.

- Kada su bile zajedničke fotografije, Miloš mi je govorio: "Ovo je moja tetka, ovo je moj brat", a ja sam odgovarala: "Drago mi je, Jelisaveta" - prisetila se tada kroz osmeh.

Dodala je i da se u njihov odnos niko nije mešao.

- Niko nam se nije mešao. To je bila ljubav na prvi pogled. Tu su Petra i Bogdan, pa imamo još mnogo toga da opravdamo tim prvim pogledom - konstatovala je glumica.

Nakon razlaza su ostali u korektnim i prijateljskim odnosima, a oboje su u potpunosti posvećeni deci i zajednički se dogovaraju oko svega što je vezano za njihovo odrastanje.

Alo/Blic