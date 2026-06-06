Glumica Jelisaveta Orašanin ostala je da živi sa decom u luksuznom penthausu u Beogradu, a u više navrata je na Instagramu prikazala delove njihove porodične oaze.
Stan se nalazi u samom centru prestonice i pruža pogled na Hram Svetog Save, što dodatno doprinosi atraktivnosti ovog prostora.
Moderan penthaus uređen je u elegantnom stilu, sa pažljivo biranim detaljima koji su prilagođeni svakodnevnim potrebama sina i ćerke.
Enterijer je osmišljen u svetlim, neutralnim tonovima, dok zavese u nežnim nijansama doprinose osećaju prozračnosti i topline.
Jelisaveta se trudi da uvek ima sveže cveće na stolu, dok su police ukrašene različitim dekorativnim figurama i detaljima.
Prostrani dnevni boravak, velike terase i panoramski pogled na Hram Svetog Save čine ovaj stan jednim od najatraktivnijih u Beogradu.
Na jednoj od fotografija koje je nedavno objavila, prikazala je i modernu kuhinju sa mermernim detaljima.
Kuhinja je zamišljena u savremenom stilu, bez klasičnih pločica, dok je pod obložen mekanim tepihom koji prostoru daje dodatnu toplinu. Kuhinjski deo prirodno se nastavlja na trpezariju i dnevni boravak, prateći koncept otvorenog prostora.
Podsetimo, Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić nakon devet godina braka odlučili su da se razvedu.
Odluku su, kako se navodi, doneli zajednički, budući da su im se životni putevi razišli.
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