Glumica Jelisaveta Orašanin ostala je da živi sa decom u luksuznom penthausu u Beogradu, a u više navrata je na Instagramu prikazala delove njihove porodične oaze.

Stan se nalazi u samom centru prestonice i pruža pogled na Hram Svetog Save, što dodatno doprinosi atraktivnosti ovog prostora.

Moderan penthaus uređen je u elegantnom stilu, sa pažljivo biranim detaljima koji su prilagođeni svakodnevnim potrebama sina i ćerke.

Enterijer je osmišljen u svetlim, neutralnim tonovima, dok zavese u nežnim nijansama doprinose osećaju prozračnosti i topline.

Jelisaveta se trudi da uvek ima sveže cveće na stolu, dok su police ukrašene različitim dekorativnim figurama i detaljima.

Prostrani dnevni boravak, velike terase i panoramski pogled na Hram Svetog Save čine ovaj stan jednim od najatraktivnijih u Beogradu.

Na jednoj od fotografija koje je nedavno objavila, prikazala je i modernu kuhinju sa mermernim detaljima.

Kuhinja je zamišljena u savremenom stilu, bez klasičnih pločica, dok je pod obložen mekanim tepihom koji prostoru daje dodatnu toplinu. Kuhinjski deo prirodno se nastavlja na trpezariju i dnevni boravak, prateći koncept otvorenog prostora.

Podsetimo, Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić nakon devet godina braka odlučili su da se razvedu.

Odluku su, kako se navodi, doneli zajednički, budući da su im se životni putevi razišli.