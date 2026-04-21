Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović započela je radnu posetu Narodnoj Republici Kini, tokom koje se već prvog dana sastala sa predstavnicima više kineskih kompanija.

– Tokom prvog dana radne posete NR Kini sastala sam se u Guangdžou sa predstavnicima kompanija „Huantian Wisdom Technology Co., Ltd”, „Tongwei Solar Co., Ltd” i „Sichuan Jinxing Group Clean Energy Equipment Group Co., Ltd”. Ove velike i uspešne kompanije iz provincije Sečuan, na lični zahtev, danas su došle u Guangdžou kako bi sa nama održale značajne sastanke i razgovarale o ulaganjima u Srbiju – napisala je ministarka na Instagramu.

Ona je istakla da će tokom višednevne posete Kini imati niz važnih sastanaka, uz svakodnevne napore da obezbedi nove investicije za Srbiju, ali i da unapredi plasman domaćih proizvoda na kinesko tržište.

– Zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića, njegovom ličnom prijateljskom odnosu sa predsednikom Si Đinpingom, kao i Sporazumu o slobodnoj trgovini između dve zemlje, mogućnosti saradnje Srbije i Kine su praktično neograničene – zaključila je.