U Beogradu je uhapšen muškarac J.M. nakon otkrića da se u vejpovima (elektronske cigarete) koje je naručio nalazi psihoaktivna supstanca, saznaje "Telegraf".

Kako saznaje pomenuti portal, praćenjem ovog muškarca ustanovljeno je da mu je dostavljač jedne kurirske službe predao paket sa vejpovima u kojima je bilo ulje sa procentom THC-a (sastojka marihuane) od 83 odsto.

Kada je J.M. preuzeo paket, policija ga je presrela i zasutavila. Pregledom paketa je otkriveno da se unutra nalazi 50 vejp uređaja.

Policija mu je odmah pretresla i stan, ali nije pronađeno ništa sumnjivo. Njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova nakon čega će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu zbog sumje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

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