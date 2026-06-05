Sredinom maja snimljena je klapa domaće serije „Advokatice“, nastale prema scenariju Đorđa Milosavljevića i u režiji Milana Karadžića.

Jednu od uloga u novoj RTS-ovoj seriji tumači Ana Lečić, koja igra Ljilju, a sada je progovorila o projektu.

- Ljilja je ćerka glavne advokatice u priči. Radim u kancelariji sa majkom i bratom. Moj lik je pomalo drugačiji od ostalih koji su dosta formalniji. Ona je neka vrsta kontrateže celoj priči, vedrija je i rasterećenija. Nije toliko ambiciozna da po svaku cenu postane advokatica. Još uvek traži sebe - otkrila je glumica.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da snima uprkos zdravstvenim problemima.

- Da, imam virus koji je identičan virusu ovčijih boginja kod onih koji ih nisu preležali. Ali evo, još stojim na nogama, nije me oborilo.

Na pitanje da li ima temperaturu, kroz osmeh je istakla:

- Nemam, nemam. Nemojte da se bojite - ističe kroz osmeh.

"Ništa nije iznad zdravlja"

Govoreći o izazovima glumačkog posla Ana je istakla da zdravlje ipak mora da bude prioritet.

- Ništa nije iznad zdravlja. Ako je situacija ozbiljna, dešava se i da se snimanja odlažu. To jeste najgori scenario za produkciju, ali nekada je neizbežno. U suštini, izazovno je kada si bolestan ili jedva stojiš na nogama, a moraš da budeš na setu. Produkcija se tada trudi da pomogne na sve načine, pa i infuzijama. Ipak, koliko god da radim, nekako mi sve to ne pada toliko teško.

Alo/Telegraf

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