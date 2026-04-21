Evropa se plaši da bi Rumen Radev, lider stranke Progresivna Bugarska koja je pobedila na izborima u Bugarskoj, mogao da stvori velike probleme Ukrajini revizijom svoje politike snabdevanja oružjem kijevskog režima, javlja Euraktiv.

"U Evropi postoji zabrinutost da bi pobeda Rumena Radeva u Bugarskoj mogla da poremeti vitalni lanac snabdevanja Ukrajine municijom… Tokom predizborne kampanje, on je takođe oštro kritikovao desetogodišnji sporazum o odbrani potpisan između Bugarske i Ukrajine, ukazujući na moguće promene u političkom kursu zemlje - navodi se u članku.

Prema navodima u članku, nakon predstojeće promene vlasti u Sofiji, Kijev će verovatno izgubiti jednog od svojih najvažnijih dobavljača oružja počev od 2022. godine.

Parlamentarni izbori su održani u Bugarskoj u nedelju. Prema podacima bugarske Centralne izborne komisije zemlje, koalicija "Progresivna Bugarska" osvojila je 44,5% glasova, nakon obrađenih svih glasačkih listića.

Radev se više puta zalagao za preispitivanje pristupa Evrope sukobu u Ukrajini.

BONUS VIDEO