Nakon više od dve decenije Melina i Haris Džinović su stavili tačku na svoj brak.

Pevač je jednom prilikom otkrio da su njihova deca Đina i Kan pre njega znali šta se dešava sa majkom.

- Oni su to znali mnogo pre mene. Dok je Melina Džinović bila u braku sa mnom, celog života sam bio otac, domaćin, drug, prijatelj i od mene je bilo dosta, a da ne pričam o tome da sam bio darežljiv i preširoke ruke. Gospođica Galić, a ne Džinović, je jednom rekla: "Da ja zarađujem i da imam para kao on, ne bih davala svima", a to znači ni meni, ni jednom niti drugom detetu - istakao je Haris.

- Po njenim merilima ja sam davao previše. Jedini sam frajer, a to u Sarajevu znači papak, koji je sve dozvoljavao bez limita, a tako ne ide. Ne dajem sad savete bilo kome jer ja ne radim u savetodavnoj ustanovi. Ovo su samo moja iskustva. Samo kažem da je loše sve što je preterano. Ako pas pojede kilogram šećera, dobiće šećernu bolest i riknuće. On neće stati dok ga vlasnik ne zaustavi. Previše davanja je kontraproduktivno. Kod mene ništa nije tajna, pa ni to kako sa decom pričam o ovome. Njeno je pravo da se ne oglašava. Deca su informisana daleko pre mene o svemu - istakao je Džinović.

"Može da se uda, da se ubije, šta god hoće"

Dok Melina uživa u novom braku sa bogatim Englezom, njen bivši suprug, Haris Džinović, sa kojim je u braku provela deset, a u ljubavi više od dvadeset godina, se oglasio tim povodom.

- Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija, kao zrak... Može da se uda, da se ubije, šta god hoće... Šta mene briga - surov je bio Haris za domaće medije.

