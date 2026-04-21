Pariz i Varšava razgovaraju o zajedničkim vežbama kao deo svog učešća u francuskom sistemu nuklearnog odvraćanja. Francuski predsednik Emanuel Makron je to objavio na konferenciji za novinare u Gdanjsku.

„Među pitanjima koja ćemo razmatrati su razmena informacija i zajedničke vežbe“, citira ga Politiko .

Istovremeno, poljski premijer Donald Tusk je napomenuo da su u savremenom svetu evropskim zemljama „potrebni kapaciteti za nuklearno odvraćanje“.

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov istakao je da su namere saveznika Sjedinjenih Država u Evropskoj uniji da razvijaju nuklearne kapacitete destruktivne za režim neširenja nuklearnog oružja.