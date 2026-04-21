Kako je pojašnjeno u sremskomitrovačkom Višem sudu, predmet se po žalbi nalazi u Apelacionom sudu u Novom Sadu. Četrdesetšestogodišnjakinja se od hapšenja nalazi iza rešetaka jer joj je pritvor više puta produžavan, a poslednji put do 9. maja.

Sumnja se da je M. P. u toku noći između 17. i 18. jula prošle godine u Staroj Pazovi drvenim držaljem za sekiru zadala više udaraca u predelu glave suprugu, od kojih je on preminuo na licu mesta. Nakon toga, kako je saopšteno iz MUP-a, pozvala je P. G. i oni su u toku noći između 18. i 19. jula odvezli telo ubijenog do poljskog puta, gde su ga i ostavili, a predmete na kojima je bilo tragova krvi bacili su u kukuruzište nedaleko od kuće šezdesetogodišnjeg muškaraca.

Policija je intenzivnim radom rasvetlila ovaj slučaj i uhapsili osumnjičene. Lisice su stavljene na ruke M. P. zbog krivičnog dela teško ubistvo, a P. G. zbog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Oni su, u zakonskom roku, saslušani pred nadležnim tužiocem. Potom je sudija za prethodni postupak sremskomitrovačkog Višeg suda, po predlogu tužilaštva, odredio pritvor do 30 dana M. P. zbog uticaja na svedoke i mogućnosti uznemirenja javnosti, a P. G. zbog uticaja na svedoke i mogućnosti ponavljanja krivičnog dela, budući da se radi o osuđivanom licu.

Međutim, osumnjičeni P. G. je, kako je ranije potvrđeno u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici, pušten iz pritvora 13. septembra.

