Pevač benda "Dijamant", Mladen Rosić (34), progovorio je o periodu u kom je bio neveran svojoj partnerki.

Kako je priznao, nije ga držalo mesto, te je napuštao dom kada partnerka učvrsti san.

- Kada sam bio klinac, bio sam mlad, imao sam 18,19, 20 godina i hteo sam da probam sve. Bio sam u vezi, ali nisam mogao da ostanem kod kuće i da spavam sa devojkom. Čekao sam da ona zaspi i onda sam išao dalje, to je normalno. Svi mladi momci što rade. Treba da se iživiš dok si mlad i onda kada dođe prava ljubav i želja da se smiriš, da nemaš problema u braku - istakao je Mladen, pa otkrio da li mu je to imponovalo.

- Jeste, klinac sam bio i nisam razmišljao, tada mi je to prijalo. Mislio sam da je to kul, da je ekstra, ali kada sam odrastao video sam da je to loše. Svaki momak to radi dok je mlad - pričao je Mladen za domaće medije.

