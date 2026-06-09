Sve veći broj građana Srbije, a posebno penzionera, poslednjih godina postaje meta agresivnih i obmanjujućih trgovaca koji se lažno predstavljaju kao predstavnici državnih institucija i koriste strah kako bi starije osobe naveli da potpišu ugovore za proizvode koji im nisu potrebni.

Jedan takav slučaj izazvao je pažnju na društvenim mrežama nakon što je unuk jedne penzionerke opisao šta se dogodilo njegovoj baki.

Kako je naveo u objavi na Reditu, baku su telefonom kontaktirali ljudi koji su se predstavili kao predstavnici nekog ogranka PIO fonda. Ponudili su joj navodni poklon, a kada je pokazala neodlučnost, usledilo je upozorenje koje ju je ozbiljno uplašilo. Rečeno joj je da bi odbijanjem poklona mogla da izgubi pravo na buduća povećanja penzije.

U strahu da ne ostane bez primanja, žena je pristala na sastanak. Samo dva sata kasnije na njena vrata stigao je prodavac koji ju je nagovorio da potpiše ugovor za kupovinu dve prostirke za dušek i jastuka u vrednosti od oko 50.000 dinara.

Plaćanje je organizovano putem administrativne zabrane na penziju, pa bi penzionerka naredne dve godine otplaćivala proizvod kroz rate. Porodica je tek naknadno saznala šta se dogodilo i pokušava da pronađe način da raskine ugovor.

Dodatnu zabunu izazvao je obrazac koji je penzionerka dobila uz robu, odnosno dokument za odustanak od ugovora zaključenog van poslovnih prostorija.

Brojni korisnici društvenih mreža istakli su da je reč o dobro poznatom modelu prevare koji godinama kruži Srbijom. Jedan od komentatora savetovao je da porodica što pre iskoristi pravo na odustanak od ugovora i da pisanu izjavu pošalje preporučenom poštom, uz obavezno čuvanje dokaza o slanju.

Takođe je preporučeno da se prati isplata penzije i proveri da li će narednih meseci biti izvršena obustava po osnovu potpisanog ugovora.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje više puta je upozoravao građane na ovakve prevare čije su najčešće mete upravo penzioneri.

Stručnjaci za zaštitu potrošača podsećaju da građani imaju posebna prava kada ugovor zaključuju u svom domu ili van poslovnih prostorija prodavca. Ukoliko su dobili obrazac za odustanak od ugovora, potrebno je da ga što pre popune i pošalju preporučenom poštom, uz potvrdu o prijemu.

Preporučuje se da se roba ne koristi više nego što je neophodno za pregled proizvoda, kako prodavac ne bi pokušao da ospori povraćaj.

U slučaju da firma odbije raskid ugovora ili nastavi sa naplatom, građani mogu da se obrate tržišnoj inspekciji, organizacijama za zaštitu potrošača ili advokatu.

Stručnjaci upozoravaju da bi građani trebalo da budu posebno oprezni kada pozivalac tvrdi da zove u ime državne institucije, kada nudi „besplatan poklon“, zahteva hitno donošenje odluke, koristi pretnje o gubitku prava ili penzije, šalje prodavca na kućnu adresu u kratkom roku ili traži potpisivanje ugovora bez vremena za konsultacije sa porodicom.