Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK, Odeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su četiri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i falsifikovanje isprave u produženom trajanju.

Kako se navodi u saopštenju MUP, uhapšeni su organizator organizovane kriminalne grupe B. D. (52), odgovorno lice srednje škole u Novom Pazaru, kao i pripadnici OKG I. P. (65), M. N. (71) i V. Đ. (72).

- Osumnjičeni su, od oktobra 2025. godine do danas, u ilegalnoj štampariji na teritoriji Beograda izradili više od 120 lažnih, falsifikovanih dokumenata - svedočanstava, diploma raznih srednjih, viših i visokih školskih ustanova, uverenja o položenim ispitima i master diploma, sa namerom da ih naručioci upotrebe u pravnom prometu kao prave i zakonito stečene. Na ovaj način osumnjičeni su sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist od oko 20 miliona dinara - navodi se u saopštenju MUP.