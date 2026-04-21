Britanski turisti koji će ovog leta krenuti put Grčke izbeći će kontroverzne nove kontrole na granicama Evropske unije (EES), nakon što je Atina odustala od uzimanja otisaka prstiju i skeniranja lica.

Do ove odluke dolazi u trenutku kad Brisel nastavlja sa uvođenjem Sistema ulaska i izlaska (EES), koji zahteva da svi posetioci van EU ostave biometrijske podatke na aerodromima i graničnim prelazima.

Šta je EES

Sistem podrazumeva da se državljanima iz trećih zemalja, poput Velike Britanije, uzimaju otisci prstiju i fotografije prilikom ulaska u Šengen zonu, koja obuhvata 29 evropskih zemalja, uglavnom članica EU

Automatizovani EES sistem prvi put je pokrenut u oktobru 2025, ali su aerodromi i luke imali rok do 10. aprila da u potpunosti uvedu ovu tehnologiju kao obaveznu

EES će zameniti dosadašnji sistem pečatiranja pasoša od strane granične policije

Prilikom prve registracije u EES, fotografiše se lice i skenira pasoš. Odraslima i deci starijoj od 12 godina skeniraju se i otisci prstiju

Britanski putnici ne moraju posebno da se pripremaju, ali im se savetuje da na aerodrome dolaze ranije zbog dužih čekanja na pasoškoj kontroli

Kako se do sada pokazao ovaj sistem

Šema - osmišljena da zameni tradicionalno pečatiranje pasoša i prati pravila boravka bez vize od 90 dana - već je izazvala ozbiljna kašnjenja i frustracije među putnicima.

Turistima je rečeno da bi redovi mogli da traju i do četiri sata (pa čak i sedam) u okviru novog režima, koji je sada u potpunosti operativan.

Ali, u pokušaju da izbegne poremećaje tokom vrhunca letnje turističke sezone, Grčka je za sada odlučila da se izuzme iz toga, piše “Dejli mejl”. Eleni Skarveli, direktorka grčke Nacionalne turističke organizacije u Velikoj Britaniji, rekla je da će ova odluka “obezbediti lakši i efikasniji dolazak u Grčku” i “značajno smanjiti vreme čekanja”, kao i gužve na aerodromima.

Uvođenje EES sistema nije prošlo bez problema ni u drugim delovima Evrope.

Evropa okovana avio haosom

Prošle nedelje je na aerodromu Linate u Milanu više od 120 putnika “IziDžeta” ostalo zaglavljeno usled dugih zadržavanja na granici, zbog čega su propustili let za Mančester.

Među njima su bili nastavnik Maks Hjum (56), njegova supruga Linzi (46) i 13-godišnji sin Arči, čiji se povratak sa porodičnog skijanja pretvorio u frustraciju. Na aerodrom su stigli skoro tri sata pre poletanja, a nakon što su čekali više od sat vremena po dolasku ponovo su upali u gužvu. Na kraju su gledali kako njihov avion odlazi bez njih. Novi let je bio moguć tek pet dana kasnije pa je porodica platila oko 1.600 funti za alternativnu rutu preko Luksemburga.

- Osećao sam se slomljeno, uznemireno, iznevereno, potpuno iscrpljeno i mnogo siromašnije - rekao je Hjum “Indipendentu”.

Prema “Dejli mejlu”, od 156 putnika koji je trebalo da budu na letu za Mančester, samo 34 je uspelo da se ukrca, dok je 122 njih ostalo. “IziDžet” se kasnije izvinio. U Velikoj Britaniji problemi i dalje postoje na ključnim graničnim tačkama u Doveru, Folkstonu i na londonskoj stanici Sent Pankras, gde skupi EES kiosci još nisu povezani sa francuskim graničnim sistemima.

Očekuje se da će poremećaji trajati najmanje do septembra.

"Strateški potez Grčke"

Odluka Grčke smatra se strateškim potezom usmerenim na zaštitu njenog vitalnog turističkog sektora, koji u velikoj meri zavisi od britanskih turista koji posećuju destinacije poput Krfa, Krita i Rodosa - mesta koja tokom sezone mogu da prime i više od 2.000 britanskih turista dnevno.

Pošto nema potvrđenog datuma kada će njihovo izuzeće iz sistema prestati, sve su glasnije spekulacije da bi i druge mediteranske zemlje mogle da slede ovaj primer.

Stručnjaci iz turističke industrije kažu da promena već utiče na planove putovanja. Portparol britanskog turističkog udruženja ABTA rekao je da “ove godine zbog rata na Bliskom istoku raste interesovanje za Evropu kao turističku destinaciju”. Očekuje se da će Grčka biti peta najpopularnija destinacija za Britance ovog leta, iza Španije, Francuske, Italije i SAD.

- Još je rano reći kako će ova promena uticati na broj posetilaca, jer odluke o putovanju zavise od više faktora - rekao je portparol ABTA.

Ipak, neki putnici već su odlučili.

"Ovog leta idemo u Grčku"

- Za mene je onda ovog leta Grčka. Razmišljao sam o Tenerifima, ali nema šanse da trpim te redove i haos - napisao je jedan korisnik na mreži “X”.

- Radim u turizmu, već imamo zabrinute klijente zbog novog sistema. Verujte mi, Grčka će imati koristi od ove odluke! - rekao je drugi.

- Savršeno, ovog leta idem na grčka ostrva, zdrav razum je pobedio! - konstatovao je treći korisnik.