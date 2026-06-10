Pevač Bojan Grujić prevario je dugogodišnju suprugu Miju Borisavljević sa najboljom drugaricom, a ona je besno poručila: „Takva fukara još se nije rodila!“.

Ovaj scanio se zapravo dešava u Mijinoj nedavno objavljenoj pesmi u kojoj je pevačica u ulozi prevarene žene, a njen izabranik joj je „rogove nabio“ sa njenom najboljom prijateljicom.

"Već mesec dana kako spavam sama, a ti, drugarice, ti si prava dama.

Tvoj krevet greje moja tamna strana, a ja vam brojim dan, dva, tri…", stihovi su pesme koji su uzdrmali javnost budući da su mnogi pomislili da je situacija među supružnicima stvarna.

"Kad dođu deca, mnogo manje misliš na sebe"

Podsetimo, Mia je svojevremeno javno govorila o odnosu sa Bojanom, te se dotakla i teme razvoda.

- Kad dođu deca, mnogo manje misliš na sebe. Ko nema decu, neka maksimalno brine o sebi jer će doći momenat kada nećete više moći da budete na prvom mestu - rekla je Mia, pa otkrila kako će se ona i Bojan izboriti sa udvaračima svojih ćerki kad porastu.

- Bojan uvek kaže:"Ja imam pušku!". On je lovac, tako da će Ema i Tea imati neku pratnju i pucaće se iza njih - rekla je Mia, pa se dotakla popularne teme razvoda.

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