Pevačica Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, na muzičkoj sceni je prisutna od 2019. godine, a iza sebe već ima dva albuma i niz hitova koji su obeležili njen dosadašnji rad.

U početku karijere snimala je pesme sa tadašnjim partnerom, a od 2021. godine nastavila je solo karijeru, koja je od tada u konstantnom usponu.

Međutim, pevanje joj nije bilo prvi posao. Još tokom školovanja želela je da bude finansijski nezavisna, pa je počela da radi ono što ju je u tom periodu ispunjavalo.

-Počela sam da radim sa 15 godina, jer nisam mogla da podnesem činjenicu da uzimam novac od roditelja, posebno za stvari koje sam želela da kupim, poput šminke i odeće. To mi je tada bilo nezamislivo, pa sam rano počela da radim - ispričala je Breskvica.

Otkrila je da se njen prvi posao odnosio na šminkanje, čime je i započela profesionalni put u svetu lepote.

-Moj prvi posao je bio šminkanje, time sam se prvo bavila i to mi je u jednom trenutku bio plan za budućnost. Zato se i danas sama šminkam za nastupe, osim kada su u pitanju spotovi, jer tada snimanja traju i po 15–16 sati pa nemam snage za to. Imam sreću da su moji najbliži prijatelji ujedno i moj beauty tim, moja najbolja drugarica i tri druga čine ceo moj tim - navela je pevačica.

Porodica joj, kako ističe, predstavlja najveću podršku, a otkrila je i kako su prvi put čuli njen glas.

-Roditelji su najponosniji, prate sve što radim. Uvek se prvi javljaju i komentarišu, njima se prvo šalje sve da čuju. Sa nekih devet ili deset godina prvi put sam otpevala nešto pred njima, i to je bila pesma "Mito bekrijo". To je bila prva pesma koju su u životu čuli da pevam. Oni se ne bave muzikom, ali imaju sluha, a mama posebno lepo peva - ispričala je Anđela.

Pevačica je, navodno, nakon raskida dugogodišnje veze sa policajcem Nemanjom Stanisavljevićem, sa kojim je bila pet godina u ljubavi, u novoj emotivnoj vezi.

Uživa u novoj ljubavi

Kako se navodi, reč je o imućnom biznismenu, vlasniku poznate firme iz Beograda.

Prema istim navodima, Breskvica je već neko vreme u vezi sa njim, a on važi za jednog od najpoželjnijih neženja u prestonici i ranije je bio povezivan sa više poznatih devojaka.

-U vezi su sigurno više od mesec dana. Verovatno su se upoznali tokom izlaska, s obzirom na to da često izlazi i poznat je u beogradskim klubovima - tvrdi izvor, dodajući da novi partner pevačice ima oko tridesetak godina i da živi u luksuznom naselju na Novom Beogradu.

Alo/Telegraf