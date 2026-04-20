Prvo dramatično traže prevremene izbore, dižu tenziju, glume hitnost, a onda, na pomen mogućnosti raspisivanja izbora, odmah kreće kuknjava, izgovori i povlačenje. Odjednom im dva meseca nisu dovoljna, odjednom nije pravi trenutak, odjednom treba još vremena.

Naime, blokaderi su po svemu sudeći mislili da mogu da profitiraju time što vrše pritisak, postavljaju zahteve. Međutim, čim je stigla naznaka o izorima koje su sami tražili krenula je kuknjava.

Kako izgleda ta kuknjava mogli smo jasno dva vidimo na mediju koji svakodnevno širi bezočnu blokadersku propagandu. Naime, voditelji blokaderi Srđan Jovanović i Marko Stepanović krenuli su da se žale "da Vučić može da raspiše izbore"!

- Burazeru on zaista može jedno jutro da se probudi i da kaže tražili ste gledajte, idemo, dovoljno je vremena, a da li dovoljno vremena, Srđo moj, 45 do 60 dana - žale se blokaderski voditelji.

Podsetimo, nedavno je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas će parlamentarni izbori u Srbiji biti održani uskoro, odnosno ove godine i naveo da izbori mogu da budu do 10. jula ili od septembra do kraja godine.

"Mogu da budu do 10. jula, onda svakako neće biti u drugoj polovini jula i avgusta i onda mogu da budu od septembra do kraja godine", kazao je Vučić za RTS i dodao da će nadležna predmetna institucija doneti odluku o tome u skladu sa interesima građana.