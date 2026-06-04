U vremenu kada cene stanova u Evropi svakodnevno obaraju rekorde, a put do vlastitog doma često postaje višegodišnja borba sa bankama, kreditima i papirologijom, alternativni oblici stanovanja privlače sve više pažnje. Jedan od upečatljivih primera dolazi sa YouTube kanala Heads of Estate & Renovation, čiji video pod naslovom "Kupili smo jeftinu malu kuću od brodskog kontejnera iz Kine… i odlična je" prikupio je desetine hiljada pregleda i izazvao žustru diskusiju o budućnosti stanovanja.

Autori kanala, koji se fokusiraju na nekretnine, renovacije i inovativne načine stanovanja, predstavili su kuću odmah po postavljanju, a godinu dana kasnije snimili su detaljnu recenziju u kojoj iskreno opisuju prednosti i mane života u takvoj montažnoj jedinici.

Reč je o kući koja se transportuje kao brodski kontejner, a na lokaciji se transformiše u potpuno funkcionalan dom. Enterijer obuhvata kuhinju, kupatilo, dnevni boravak i odvojene spavaće sobe, a cena, u zavisnosti od odabrane konfiguracije, znatno je niža od klasične gradnje. Upravo je ovaj odnos uloženog i dobijenog motivisao autore da nakon godinu dana ponovo snime video i pokažu da kontejnerska kuća nije samo viralni eksperiment, već održivo rešenje za svakodnevni život.

Kako ističu, kuća se pokazala funkcionalnom, udobnom i, što je najvažnije, ekonomično opravdanom investicijom. Iako kontejnerski domovi iz Kine nisu univerzalno rešenje, sve više gube status ekscentrične ideje i postaju realna alternativa koju ozbiljno razmatra sve veći broj ljudi.

Tema je dodatno rasplamsana komentarima ispod videa. Jedan od najpopularnijih dolazi od korisnika koji je za porodični kamp u SAD-u kupio čak četiri ovakve kuće direktno od proizvođača:

Kupio sam četiri jedinice – dve sa dve spavaće sobe i dve sa tri. Svaka je koštala oko 12.000 dolara, a sa transportom i svim taksama ukupno oko 27.000 dolara po jedinici. Danas ih američki distributeri prodaju za 80.000 do 185.000 dolara. Uštedeo sam desetine hiljada dolara kupovinom direktno od proizvođača – napisao je korisnik, naglašavajući da se trenutno svi kontejnerski moduli proizvode u Kini.

Drugi komentari ukazuju na potencijal ovih kuća da reše ozbiljne društvene probleme, poput nedostatka dostupnog stanovanja.

Stotine ljudi žive u šatorima u svakom većem gradu, a još više njih u automobilima ili u skučenim stanovima čije kirije jedva mogu da plate. Ovakvi domovi bar pružaju sigurnost i dostojanstvo – naveo je jedan korisnik sa više od 200 lajkova.

Zamislite da ih proizvodimo masovno i rešimo problem beskućništva. Iznutra deluju toplo i stvarno kao dom, a uz malo zelenila mogli bismo stvoriti impresivna naselja – dodao je drugi.

Kontejnerske kuće, barem prema iskustvu ovog kanala, postaju više od eksperimenta – postaju realna i finansijski pristupačna opcija za one koji traže alternativu tradicionalnoj gradnji, ali i potencijalno rešenje za globalni problem dostupnog stanovanja, piše Espreso.