Harmonikaš Miroljub Aranđelović Kemiš potvrdio je da se njegova supruga Zorica Brunclik vraća poslu nakon operacija, a sada je otkriveno kako teče njen oporavak.



Naime, Kemiš je sinoć u emisji "Pinkove zvezde" u kojoj je Zorica član žirija prvi put progovorio o njenom zdravstvenom stanju i otkrio da je u najboljem redu i da se vraća u muzičko takmičenje.

O njenom zdravstvenom stanju mnogo sespekulisalo u medijima, ali se Brunclikova i njena porodica nisu oglašavali tim povodom.

Kako sada otkriva izvor, Zorica je sve ružno ostavila iza sebe dok se oporavlja u svojoj vili u Krnjači.

- Zorica je u najboljem redu. Njeno stanje se potpuno stabilizovalo. Imala je operacije i pregrmela je sve hrabro i sa pozitivnim stavom - počinje priču sagovornik.

- Došlo je lepo vreme i to je ono što pokreće Zoricu dodatno, ona i Kemiš svakodnevno piju kafe u dvorištu i ćaskaju što je njihova omiljena aktivnost, a neretko i prošetaju. Njeni najmiliji su uvek uz nju i prija joj društvo. Kolege je redovno zovu i komunicira sa njima pa joj tako brže prolazi vreme. Zorica je carica koja obožava svoj posao i živi za muziku, pa tako ipak jedva čeka da se vrati obavezama što će doći vrlo brzo, za par dana već - zaključio je izvor za domaće medije.

