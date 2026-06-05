Voditelj Ognjen Nestorović je u ranom detinjstvu ostao bez oca, a sada je progovorio o tom periodu života.

Kako je istakao, gubitak roditelja ga je dodatno zbližio sa sestrama bez kojih ne može da zamisli nijedan dan.

- Nas četvoro smo zaista bliski. Svaku odluku donosimo zajedno i u neprestanom smo kontaktu. Imamo porodičnu grupu u kojoj se čujemo otkako ujutru ustanemo pa sve dok uveče ne legnemo u krevet.

Nestorović je progovorio i o majci, te priznao da mu je u početku bilo teško da prihvati da nakon gubitka supruga ima novog partnera.

- Bio sam jako vezan za majku i zato su svi pune dve i po godine krili od mene da je na poslu upoznala Miška. Moj stav da majku niko ne sme da dira je doveo do toga. Miško je sada već 20 godina deo naše porodice i nedavno smo im organizovali venčanje za koje nisu ni znali da im se priprema. Jasno je da nikada ne može zameniti mesto moga oca, ali zaista ga volim kao roditelja. Uz nas je i znam da nam dobro misli zbog čega ga izuzetno poštujem - zaključio je voditelj za Hajp.

BONUS VIDEO: