Iran kaže da ponovo zatvara Ormuski moreuz, okrivljujući SAD za „kršenje poverenja“ tokom tekućeg primirja. Zatvaranje bi moglo ugroziti zamah ka mirovnom sporazumu između dve zemlje.

Vašington i Teheran imaju dug put pred sobom pre nego što postignu sporazum, rekao je predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf državnoj televiziji.

U međuvremenu, američki predsednik Donald Tramp rekao je da pregovori i dalje napreduju, ali je nagovestio frustraciju Teheranom, rekavši da SAD neće tolerisati „ucenu“ zbog moreuza.

Iranski topovi su pucali na tanker koji je pokušavao da prođe kroz Ormuski moreuz nakon što je Teheran objavio njegovo zatvaranje, a drugi brod je pogođen projektilom, prema pomorskim vlastima.

Nju Delhi je saopštio da su dva broda pod indijskom zastavom bila umešana u incidente i pozvao svog iranskog ambasadora.

"Neprijatelj sprema novu vojnu operaciju protiv Irana"

Mahmud Nabavijan, član iranskog parlamenta koji je učestvovao u nedavnim razgovorima između Teherana i Vašingtona u Islamabadu, upozorio je na opasnost od obnove vojne operacije protiv Irana.

- Ulazak neprijateljske opreme u region pod izgovorom iranske pomorske blokade, baš kao i proces pregovora i tvrdnje o kraju rata, nisu ništa više od obmane. Izgleda da neprijatelj priprema obnovljenu vojnu operaciju - napisao je Nabavijan na društvenim mrežama.

Teheran odbio da učestvuje u drugoj rundi pregovora sa SAD

Potpredsednik Irana: Stavovi SAD promenljivi i nedosledni

Potpredsednik Irana Mohamad Reza Aref izjavio je danas da iranski pregovarački tim "hrabro brani nacionalne interese" Islamske Republike, ocenjujući da su stavovi Sjedinjenih Američkih Država u pregovorima "promenljivi i nedosledni".

Aref je, navode bliskoistočni mediji, istakao da pregovarački tim mora da ima podršku svih institucija, naglašavajući da Iran namerava da očuva svoja dostignuća.

- Stavovi druge strane u pregovorima su kolebljivi. Pod pritiskom popuštaju, a zatim zauzimaju tvrdoglav pristup - rekao je Aref.

Teheran obnavlja zalihe raketa brže nego pre rata

Visoki iranski vojni komandant izjavio je da je kapacitet zemlje da obnovi zalihe raketa i dronova tokom dvonedeljnog primirja premašio nivo iz perioda pre rata, preneli su danas iranski mediji.

Komandant Vazduhoplovnih snaga Korpusa islamske revolucionarne garde (RGK), general Sejed Madžid Musavi, podelio je video koji prikazuje zamenu zaliha raketa i dronova, prenela je iranska televizija Press.

Uz snimak je priložena i poruka Musavija u kojoj se navodi da je brzina Irana u ažuriranju i ponovnom punjenju lansera raketa i dronova premašila čak i predratni tempo.

- Svesni smo da neprijatelj nije u stanju da stvori takve uslove za sebe tokom primirja - naveo je Musavi.

Američki ministar energetike: Pregovori o Ormuskom moreuzu idu dobro

Američki ministar energetike Kris Rajt danas je izjavio da pregovori o Ormuskom moreuzu idu dobro i da Sjedinjene Američke Države nisu daleko od dogovora sa Irancima.

- U toku su pregovori sa Irancima, uprkos onome što čujete da se govorka u javnosti, i ja mislim da oni zapravo teku dobro - kazao je on za Foks njuz.

Rajt je dodao da je predsednik Donald Tramp "kreativan pregovarač" koji koristi pritiske i neizvesnost na različite načine, preneo je AP.

- Mislim da će se ovaj konflikt dobro završiti - dodao je.

Iran neće učestvovati u drugoj rundi pregovora sa SAD

Iran je odbio da učestvuje u drugoj rundi mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći kao razloge "preterane zahteve Vašingtona, nerealna očekivanja, konstantnu promenu stavova", kao i "tekuću pomorsku blokadu", što Teheran smatra kršenjem prekida vatre, javila je iranska agencija IRNA. Opširnije u POSEBNOJ VESTI.

Vens će predvoditi američki pregovarački tim u Pakistanu

Američki potpredsednik Džej Di Vens predvodiće delegaciju Sjedinjenih Američkih Država u novoj rundi mirovnih pregovora sa Iranom, javlja ABC njuz pozivajući se na izjavu američkog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Majka Volca.

Vest dolazi ubrzo nakon što je Donald Tramp potvrdio da će se održati druga runda razgovora, a očekuje se da će pregovarači stići u Pakistan već sutra.

Prema Rojtersu, Vens je predvodio američku delegaciju tokom prve runde pregovora, koja nije dala rezultate. Njegovo uključivanje su navodno podržali predstavnici Teherana, koji su ga smatrali političarem sklonijim diplomatskom rešenju i manje ratobornom pristupu.

U međuvremenu, Tramp je u intervjuu za ABC News izrazio umereni optimizam u pogledu ishoda pregovora. Rekao je da će se sporazum postići „na ovaj ili onaj način“, dodajući da su mogući i mirni i prisilni scenario rešenja.

Izrael podelio teritoriju južnog Libana na tri zone

Cene nafte će opet porasti

Nakon što je Iran ponovo zatvorio Ormuski moreuz, analitičari upozoravaju da bi cene nafte mogle naglo da porastu već pri sledećem otvaranju tržišta.

U petak su cene bile u padu - referentna vrednost izgubila je oko 10 odsto nakon što je Teheran najavio da će omogućiti prolaz trgovačkim brodovima kroz ovaj ključni pravac za izvoz nafte. Međutim, situacija se brzo promenila.

Tržišni strateg iz kompanije Primary Vision, Osama Rizvi, procenjuje da će se cene vrlo brzo vratiti na visoke nivoe.

- Očekujem da će se cene ponovo približiti svojim maksimumima čim se tržišta otvore - rekao je.

Iako moreuz nije potpuno zatvoren i Iran i dalje propušta određeni broj brodova, saobraćaj je značajno smanjen. Količine nafte koje prolaze tim putem pale su sa oko 20 miliona barela dnevno u 2025. godini na svega tri do četiri miliona.

Ovakav pad već izaziva nestašice, naročito na azijskim tržištima, što dodatno utiče na globalne energetske tokove. Prema analitičarima, upravo te nestašice imaju uticaj i na aktuelne pregovore između Irana i SAD.

Tramp: "Iran je prekršio dogovor. Sravniću ih sa zemljom"



Predsednik SAD Donald Tramp zapretio je Iranu novim udarima, tvrdeći da je Teheran otvorio vatru u Ormuskom moreuzu i time prekršio sporazum o prekidu vatre.

"Iran je juče odlučio da otvori vatru u Ormuskom moreuzu – što predstavlja potpuno kršenje našeg sporazuma o prekidu vatre! Mnogi hici bili su usmereni ka jednom francuskom brodu i jednom teretnjaku iz Ujedinjenog Kraljevstva. To nije bilo lepo, zar ne? Moji predstavnici idu u Islamabad, u Pakistan – biće tamo sutra uveče, na pregovorima. Iran je nedavno objavio da zatvara moreuz, što je čudno, jer ga je naša blokada već zatvorila. Pomažu nam, a da toga nisu ni svesni, i upravo oni gube zbog zatvorenog prolaza, 500 miliona dolara dnevno! Sjedinjene Države ne gube ništa. Naprotiv, mnogi brodovi upravo sada idu ka SAD, Teksasu, Luizijani i Aljasci, da se tamo ukrcaju, zahvaljujući IRGC-u, koji uvek želi da bude 'opasan momak'! Nudimo veoma pošten i razuman dogovo i nadam se da će ga prihvatiti, jer ako to ne urade, Sjedinjene Države će sravniti sa zemljom svaku elektranu i svaki most u Iranu. Nema više gospodina finog! Srušiće se brzo, srušiće se lako i, ako ne prihvate dogovor, biće mi čast da uradim ono što mora da se uradi, ono što je prema Iranu trebalo da bude urađeno još pre 47 godina od strane drugih predsednika. Vreme je da iranska mašina za ubijanje bude zaustavljena", napisao je Tramp na "Truth Social" mreži.

U eksploziji na jugu Libana poginuo rezervista izraelske vojske, devotoro ranjenih



Jedan rezervista izraelske vojske je poginuo, a devetoro je ranjeno, uključujući jednog teško, nakon eksplozije u u subotu u južnom Libanu, saopštila je izraelska vojska.

Ovaj incident se dogodio usred tekućeg primirja u Libanu, tokom redovnih aktivnosti 7106. bataljona na teritoriji pod kontrolom izraelskih snaga u južnom Libanu, kada je, kako je navela izraelska vojska posle istrage, inženjerijsko vozilo prešlo preko protivtenkovske mine koju su postavili pripadnici Hezbolaha.

Pretnja Americi; "Odgovorićemo punom snagom i zbog najmanje greške"

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf izjavio je da je Teheran spreman da pruži snažnu odmazdu na bilo kakvu dalju eskalaciju i da je tokom tekućih tenzija sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, Iran značajno ojačao svoju vojnu spremnost i strateško pozicioniranje kako bi se suprotstavio potencijalnim pretnjama.

Signalizujući čvrst stav usred krhkih pregovora o prekidu vatre, Galibaf je rekao: "Potpuno smo spremni. Ako naprave i najmanju grešku, odgovorićemo silom."

Tramp objavio snimke Iranaca širom sveta koji ga podržavaju

Predsednik Donald Tramp je na Truth Social-u objavio video snimke na kojima se vide iransko-američki i iranski građani kako skandiraju zahvalnost i podršku akcijama SAD protiv Irana.

U objavi odmah nakon toga, Tramp je objavio još jednu sliku na kojoj je pisalo: "Najbolje tek dolazi."

U Libanu ubijen francuski mirovnjak

Misija UNIFIL saopštila je da se napad dogodio u selu Ghandurije, gde je njihova patrola uklanjala neeksplodirana sredstva sa puta kako bi stigla do izolovane pozicije.

Tokom akcije, patrola je bila izložena, kako se navodi, "namernoj vatri iz lakog naoružanja".

UNIFIL je potvrdio da je napad izvela ne-državna oružana grupa, ali bez navođenja konkretnih imena. Ipak, francuske vlasti, uključujući predsednika Emmanuel Macron, direktno su optužile Hezbolah za ovaj incident.

Napad su osudili i generalni sekretar UN Antonio Guterres, kao i predsednik Libana Joseph Aoun i premijer Nawaf Salam.

Sa druge strane, Hezbolah je oštro odbacio optužbe, pozivajući da se sačeka zvanična istraga koju vodi libanska vojska.

Istraga je u toku, ali bi moglo proći još vremena pre nego što budu poznati konačni rezultati.

Tankeri se povlače iz Ormuskog moreuza posle upozorenja Irana

Oko 20 brodova koji su čekali prolazak kroz Ormuski moreuz počelo je da se okreće ka Omanu nakon upozorenja iranskog Korpusa garde islamske revolucije, objavio je Volstrit džornal.

Prema tim navodima, plovila su promenila kurs pošto je mornarica Korpusa garde islamske revolucije saopštila da će Ormuski moreuz ostati zatvoren dok Amerika ne ukine blokadu, uz upozorenje da će se približavanje tom području smatrati „saradnjom sa neprijateljem“.

Ovakav razvoj događaja dodatno je pojačao napetost u jednom od najvažnijih pomorskih pravaca na svetu, kroz koji prolazi veliki deo globalnog transporta energenata.

Iran odbacuje mogućnost trasfera svog obogaćenog uranijuma u SAD

Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Said Hatibzadeh kategorično je isključio mogućnost transfera bilo kakvog obogaćenog nuklearnog materijala iz Islamske Republike u Sjedinjene Američke Države reagujući na kontroverzne izjave predsednika SAD Donalda Trampa o tom pitanju.

"Mogu vam reći da nikakav obogaćeni materijal neće biti isporučeni u SAD. To je nešto što nije moguće i mogu da vas uverim da, iako smo spremni da odgovorimo na svačiju zabrinutost, nećemo prihvatiti stvari koje su nepotrebne" rekao je Hatibzadeh, prenosi iranska državna televizija PressTV.

Ruska državna kompanija: Spremni smo da pomognemo u uklanjanju uranijuma iz Irana

Aleksej Lihačov, šef Rosatoma, ruske državne kompanije za atomsku energiju, izjavio je u subotu da su spremni da pomognu u uklanjanju obogaćenog uranijuma iz Irana, javlja Rojters.

Lihačov je rekao da njegova kompanija pažljivo prati napredak američko-iranskih pregovora.

Donald Tramp je u petak izjavio da su Iranci pristali da predaju obogaćeni uranijum Sjedinjenim Državama i obustave svoj nuklearni program, što je Iran kasnije negirao.

