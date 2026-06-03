Mladi glumac Ognjen Mićović, kog smo imali prilike da gledamo u seriji "Tvrđava", postaje voditelj RTS-a.

Javni servis za jesenju šemu sprema novitete koji će obradovati mlađu publiku. U studiju na Košutnjaku upravo je završeno snimanje četvrte sezone "NTC kviza", edukativnog televizijskog formata koji kroz igru podstiče razvoj znanja, razmišljanja i kreativnosti kod dece.

Na mesto voditelja dolazi upravo Ognjen kome će ovo biti prvi put da se oproba u ovakvom televizijskom formatu.

- Uloga voditelja zahteva neobično preciznu koncentraciju i stalnu prisutnost u trenutku. Ovo je za mene potpuno novo iskustvo - izjavio je mladi glumac za RTS, pa dodao:

- Ovaj kviz je definitivno probudio dete u meni - priznao je Mićović i otkrio da je kao dečak najviše voleo da gleda legendarnog Branka Kockicu.

U četvrtoj sezoni "NTC kviza" učestvovaće osnovci iz čak 16 gradova širom Srbije, koji će kroz dinamične igre i misaone izazove pokazati da učenje može biti izuzetno zabavno.

Emitovanje novih epizoda planirano je za jesen na Prvom programu RTS-a.

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