Poznata modna dizajnerka Melina Galić danas je izgovorila sudbonosno "da" milioneru Džefriju Polu Arnoldu, a pre dve godine se razvela od čuvenog pevača Harisa Džinovića, sa kojim je više od dve decenije bila u ljubavi, iz koje su se rodila deca Kan i Đina.

U Monako, gde se i odigralo venčanje, stigao je otac Sulejman i majka Elma da ćerki pruže podršku, a mi ćemo se prisetiti kako je gospodin Gaslić reagovao na prvog zeta kada je modna kreatorka dovela Harisa u kuću.

Sulejman Galić, Melinin otac, živi povučenim životom. O njemu se u javnosti veoma malo zna, jer se nikada nije pojavljivao u medijima niti davao izjave.

U medijskim napisima se navodi da je, zajedno sa suprugom, u početku imao određene rezerve prema vezi svoje ćerke sa Harisom Džinovićem, pre svega zbog velike razlike u godinama između njih dvoje.





- Njeni roditelji u početku su imali strašan otpor, posebno zbog velike razlike u godinama – otkrio je pevač jednom prilikom za „Gloriju”, te dodao:



-Sećam se da sam joj govorio: "Proći će to brzo! Videćeš, kad saznaju da si trudna, sve će biti drugačije! Upravo je bilo tako. Sad su ludi od sreće što su dobili unuku - istakao je on i dodao da je nakon nekog vremena sve bilo u najboljem redu."

