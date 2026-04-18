Radio televizija Srbije donela je odluku da se tri popularne emisije više neće naći na programskoj šemi. Otkrivamo o kojim emisijama je reč.

Naime, na programskoj šemi RTS se neće više naći emisije: "Na večeri kod", "Ja volim Srbiju" i "Stigni me ako znaš".

Na novoj programskoj šemi neće više biti mesta za formate ovog tipa.

Inače, emisiju "Ja volim Srbiju" vodila je Dragana Kosjerina Pedruv.

Emisiju "Stigni me ako znaš" vodila je Kristina Radenković, dok je "Na večeri kod" vodio Stefan Popović.

-Zabavni program Radio-televizije Srbije u narednom periodu biće osvežen novim formatima i savremenijim produkcijskim pristupom i sa ciljem da se unapredi i produbi žanrovska raznovrsnost programa. Emisije “Ja volim Srbiju”, “Stigni me ako znaš” i “Na večeri kod” ostavile su značajan trag, godinama su imale svoju vernu publiku i važnu ulogu u programskom identitetu, ali prirodan razvoj televizijskog sadržaja podrazumeva i prostor za nove ideje, autore i izraze.

Upravo zato, uz promišljen programski zaokret, želimo da omogućimo da i novi formati pronađu svoj put do gledalaca i donesu svežinu koja će publiku iznova obradovati. O svim planovima i novinama u vezi sa predstojećom sezonom, kao i do sada, javnost će biti blagovremeno i transparentno obaveštena - izjavila je za „Blic“ Sandra Perović.

Nakon što je voditeljka Kristina Radenković ostala bez emisije, oglasila se putem društvene mreže Instagram, gde je objavila interesantan video sa kolegom Stefanom, a na kome smo mogli da vidimo čime se sada bavi.

Kako smo mogli da vidimo "višak" slobodnog vremena upotpunila je praveći slane mafine, koji su ispali gotovo savršeno.