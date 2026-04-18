Iransko rukovodstvo ponovilo je danas stav da brodovi moraju da plaćaju takse za prolaz kroz Ormuski moreuz, nakon što je ta ključna pomorska ruta ponovo zatvorena. Iran je, kako se navodi u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost, odlučan da sprovodi nadzor i kontrolu nad saobraćajem kroz Ormuski moreuz "dok se rat definitivno ne okonča" i ne postigne trajni mir u regionu, prenosi Rojters.

U saopštenju, koje je prenela iranska državna agencija Fars, navodi se da će to uključivati prikupljanje potpunih podataka o brodovima, izdavanje dozvola za prolaz i naplatu troškova vezanih za bezbednost, sigurnost i zaštitu životne sredine.

U sastavu Saveta su, između ostalih, predsednik Irana Masud Pezeškijan, vojni vrh i komandanti Revolucionarne garde, kao i ministar spoljnih poslova Abas Arakči.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odbacio je ranije mogućnost da brodovi plaćaju takse za prolaz kroz Ormuski moreuz.

Iran je, nakon kratkotrajne deblokade Ormuskog moreuza, saopštio jutros da je taj prolaz ponovo zatvoren jer, kako je navedeno "Sjedinjene Američke Države nisu ispunile svoje obaveze iz dogovora o dvonedeljnom prekidu vatre".