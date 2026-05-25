Danas je poseban dan za Anastasija Gudelj, koja slavi svoj 27. rođendan!

Među prvima joj je rođendan čestitao brat, bokser Veljko Ražnatović, koji joj je uputio emotivnu poruku: „Mom najvećem daru od Boga, neka je najsrećniji rođendan do sada“ Ova dirljiva čestitka raznežila je mnoge i još jednom pokazala koliko su brat i sestra vezani.

Anastasija uživa veliku podršku porodice, prijatelja i fanova, koji joj od jutra šalju najlepše želje putem društvenih mreža.

Ljubav Gudelja i Anastasije

Ljubavna priča Anastasije Ražnatović i fudbalera Nemanje Gudelja traje već više od tri godine. Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja i započeli vezu koja je brzo krunisana brakom. Nakon crkvenog venčanja, par je sklopio i građanski brak, a danas žive u Sevilji gde je Gudelj angažovan kao igrač.

-Oboje smo javne ličnosti, jasno nam je što medije zanima, normalno prihvatamo tu činjenicu. On nije ljubomoran, nema razloga da bude. Sigurno da će biti pritiska, ali ako je nešto pravo, ništa ne može to da poruši - rekla je tada ona, te otkrila i kako su se upoznali.

-Upoznali smo se preko prijatelja, kliknulo je na prvu. Kod njega mi se dopada sve, za sada je sve okej - rekla je Anastasija i tada je ispričala da je svom izabraniku već na početku veze spremila jelo.

Podsećanja radi, Muž Anastasije , fudbaler Nemanja Gudelj, proslavio je 34. rođendan, a njemu se Anastasija tim povodom javno obratila emotivnim rečima.

"Molim te oprosti mi, ne mogu da prestati da te volim. Srećan rođendan ljubavi moja najveća. Ti si sve ono što jedna žena može da poželi u partneru i suprugu. I dragi Bog mi te je poslao u život da me učiniš najsrećnijom ženom na svetu... Budi mi uvek živ i zdrav, sve ostalo ćemo zajedno. Volim te", napisala je Anastasija.

Anastasija je podelila niz njihovih zajedničkih fotografija i emotivnom porukom mu poručila koliko joj je važan.

