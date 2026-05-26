Anastasija Ražnatović je u prelepoj Sevilji juče proslavila svoj 28. rođendan.

Ovaj poseban datum bio je ispunjen lepim trenucima, a slavljenica je od svoje porodice dobila predivno iznenađenje koje ju je u potpunosti oduševilo i učinilo njen dan nezaboravnim.

Tokom noći je na društvenim mrežama veliku pažnju privukla i objava Anastasijine svekrve, Olivere Gudelj. Želeći da javno obeleži ovaj bitan dan, Olivera je na svom profilu objavila zajedničku fotografiju sa Anastasijom.

- Srećan rođendan mojoj prelepoj i slatkoj devojčici - napisala je Olivera.

Stigle čestitke i od porodice

Posebnu pažnju privukla je čestitka njenog brata, Veljka Ražnatovića, koji se sestri obratio posebno emotivnim rečima.

- Mom najvećem daru od Boga neka je najsrećniji do sad - napisao je sportista na svom Instagram nalogu.

Ceca Ražnatović je na svom Instagram storiju objavila neobičnu fotografiju napravljenu uz pomoć veštačke inteligencije, na kojoj su spojene dve Anastasije, ona iz perioda detinjstva i ona danas.

