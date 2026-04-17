Vest o smrti pevača Saše Katančića u 49. godini iznenadila je i rastužila je sve one koji su ga poznavali. Prijatelji se na mrežama opraštaju od njega, a među njima i pevač Peđa Vujić koji je duboko pogođen smrću kolege.

- Počivaj u miru, brate naš - napisao je Peđa uz fotografiju voljenog Saše.

Kako se navodi, tragedija se dogodila u njegovom domu, gde mu je pozlilo, nakon čega je njegova supruga odmah pokušala da ga reanimira do dolaska ekipe Hitne pomoći. Po dolasku, lekari su preuzeli reanimaciju i učinili sve što je bilo u njihovoj moći, ali nažalost, uprkos naporima, nisu uspeli da ga spasu.

Podsećanja radi, Peđa Vujić je pre samo mesec dana sahranio kuma Dragana Lazića, Darkovog rođenog brata.

-Pokušao sam da nađem sliku gde se ne smeješ - nisam mogao... mislim da i ne postoji. Ostaćeš upamćen tako drag i nasmejan, zauvek. Neka ti je laka crna zemlja, kume - brate! - napisao je Peđa na svom Instagram profilu.

