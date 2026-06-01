Bivša takmičarka rijalitija Parovi i pevačica Nataša Maza postala je udovica pre tri godine, a javnost tada nije znala da je bila u braku sve dok tragedija nije dospela u medije.

Nataša je vest o gubitku supruga saopštila putem društvene mreže Instagram, uz emotivne reči oproštaja.

-Ljubavi moja, životiću moj, oči moje najlepše, ovako je sve počelo i nikada, nikada se neće završiti. Večno tvoja Natašica. Počivaj u miru - napisala je tada uz fotografije sa venčanja.

U jednom od ranijih obraćanja javnosti istakla je da o suprugu retko govori, naglašavajući da je on bio programer koji nije želeo medijsku pažnju.

-Ne pričam o suprugu puno. Programer je i ne voli da se pojavljuje u medijima. Nisam želela da ikada ima problema zbog mene - izjavila je Nataša Maza.

Njen pokojni suprug, sa kojim je bila u braku od 2010. godine, tragično je izgubio život nakon što je skočio sa trećeg sprata pravo na glavu. I pored brze reakcije Hitne pomoći, lekari su mogli samo da konstatuju smrt, jer Maksimović nije davao znake života.

Kako su domaći mediji ranije navodili, sahrana je održana 7. jula 2023. godine i Nataša od tada redovno posećuje njegov grob na Novom bežanijskom groblju, gde mu donosi hranu i piće koje je voleo, te često provodi duže vreme razgovarajući sa njim.

-Pregrmeli smo brojne bolne i teške trenutke i samo mi znamo kako nam je bilo u naša četiri zida. Držeći se za ruke doživeli smo ogromnu sreću, smejali se, radovali, mnogo prelepih trenutaka, puno predivnih uspomena. A danas, na naš dan, volela bih da ove suze progovore, jer samo one znaju koliko je teško. Ljubavi moja, živote moj, Esiću, volim te puno, puno, puno i više od toga - napisala je svojevremeno uz fotografiju večnog počivališta svog supruga.

Povukla se iz javnosti

Nakon njegove smrti, retko se oglašava na društvenim mrežama, a svoje objave najčešće posvećuje uspomeni na njega.

Inače, Nataša Maza, transrodna srpska pevačica, rođena je kao Nebojša Kornesko.

Popularnost je stekla učešćem u rijalitiju Parovi, gde je želela da ispriča svoju životnu priču i ohrabri ljude sa sličnim iskustvima.

Učestvovala je i u rijalitiju Farma kao specijalni gost, a poznata je i po aktivizmu u oblasti prava LGBT osoba.

Autorka je svojih pesama i potpisuje se kao producent svojih muzičkih spotova.