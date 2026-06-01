On je istakao da je tokom pregovora srpska delegacija jasno postavila „crvene linije“, koje su američki zvaničnici na kraju prihvatili, uz, kako je naveo, veliko poštovanje prema predstavnicima Srbije.

„Predsednik Tramp me je pitao kako uspevam da održavam odnose sa pojedinim evropskim liderima, posebno posle korone.

Rekao sam mu: ‘Imam odlične odnose, poštovani gospodine predsedniče, hvala na pitanju. To želim i vama.’

To je bio moj odgovor predsedniku Trampu kada smo se videli tamo i razgovor je bio veoma pristojan.

Posle toga sam njegovim saradnicima rekao ono što je stav naše zemlje i toga se ne stidim.

Bilo je mnogo teško tokom pregovora. Kada sam rekao Ričardu Grenelu, Robertu O'Brajenu i ostalima da postoje crvene linije preko kojih Srbija ne može da pređe, oni su to na kraju prihvatili.

Moram da kažem da su bili fer.

Posle toga su nas pozvali u jednu od prostorija u Beloj kući i više od dva sata sedeli sa nama, slušajući predstavnike Srbije.

Bio sam iznenađen koliko poštovanja pokazuju prema jednoj maloj zemlji.

To su bili veoma ozbiljni i veoma vredni ljudi.“