U septembru 2025. godine, neposredno pred smrt Halida Bešlića, regionalnu muzičku scenu duboko je potresla vest o objavljivanju pesme "Sejda".

Bio je to poseban i poslednji projekat koji je legendarni pevač snimio u saradnji sa Aleksandrom Milićem Milijem i sarajevskim tekstopiscem Fahrudinom Pecikozom Pecom.

Pesma je nosila snažnu emotivnu težinu, budući da je predstavljala njegovu poslednju životnu posvetu supruzi Sejdi Bešlić.

Ideja o ovoj numeri postojala je duže vreme, ali je realizovana tek krajem leta 2025. godine.

Halid je želeo da snimi pesmu koja neće biti samo još jedan singl u njegovoj bogatoj karijeri, već trajni spomenik ženi sa kojom je proveo gotovo pola veka, deleći sa njom i najlepše i najteže trenutke života.

Mili je potpisao muziku i produkciju, uspevši da u aranžman unese moderan zvuk, a da pritom sačuva prepoznatljivu emociju sevdaha i narodne muzike po kojoj je Halid bio poznat.

Tekst Fahrudina Pecikoze Pece na upečatljiv način prikazuje Sejdu ne samo kao suprugu velike muzičke zvezde, već i kao ženu koja je svoj život posvetila porodici, ostajući godinama najveći oslonac i podrška svom suprugu, daleko od reflektora i medijske pažnje.

Nakon objavljivanja pesme, kompozitor je emotivno govorio o radu sa pevačcem i trenucima koje su zajedno proveli u studiju.

-Ušao je u studio sa nekom posebnom energijom, ali se videlo da ga bolest već pritiska. Kada je stao pred mikrofon i počeo da peva stihove posvećene Sejdi, u studiju je nastao muk. To nije bilo obično pevanje, to je bila čista emocija, čovek koji peva ženi svog života. Peca i ja smo se pogledali, obojici su nam krenule suze. Znali smo da prisustvujemo stvaranju istorije - rekao je Mili.

Istakao je da je Halid, uprkos ozbiljno narušenom zdravstvenom stanju i problemima sa jetrom, pesmu izneo sa neverovatnom snagom, kao da je osećao da je to njegov poslednji poklon i supruzi i publici.

Za Sejdu, koja se u tom periodu takođe borila sa teškom bolešću i bila hospitalizovana, pesma je predstavljala snažan emotivni trenutak i najveće priznanje za decenije ljubavi, odanosti i zajedničkog života.

Samo nekoliko nedelja nakon objavljivanja numere, njegovo zdravstveno stanje naglo se pogoršalo.

Nakon prijema u bolnicu u Sarajevu, legendarni pevač proveo je tamo svoje poslednje dane.

Pesma "Sejda" ostala je upamćena kao jedna od najemotivnijih u njegovoj karijeri, ali i kao simbol velike ljubavi koja je trajala decenijama.

Mnogi je danas doživljavaju kao Halidov oproštaj od žene kojoj je posvetio čitav život i sa kojom je izgradio porodicu, dom i uspomene koje će zauvek živeti kroz njegove pesme.