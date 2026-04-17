Umesto dijamantskog prstena, svoju partnerku zaprosio je sa skoro 45 kilograma šljunka bogatog safirima.

Njegova partnerka podelila je ovu nesvakidašnju priču na platformi Reddit, gde je objava brzo postala viralna i prikupila hiljade reakcija.

Neobičan poklon sa posebnom simbolikom

Uz objavu je podelila fotografije neobrađenih safira u različitim bojama. Kako je objasnila, šljunak potiče iz američke savezne države Montana i nije bio samo simboličan poklon, već i materijal od kog će nastati njen verenički prsten.

Od ukupne količine izdvojili su oko 100 kamenova, koje su poslali na obradu kako bi poboljšali njihov kvalitet i izgled. Nakon nekoliko nedelja, obrađeni safiri su ih potpuno oduševili.

Od sirovog kamena do unikatnog nakita

Prema njenim rečima, više desetina safira bilo je dovoljno kvalitetno za izradu nakita, dok je najveći kamen imao oko četiri karata. Ovaj proces pretvorio je neobičan poklon u jedinstvenu osnovu za izradu vereničkog prstena.

Reakcije na društvenim mrežama

Korisnici su u komentarima prvo bili iznenađeni količinom materijala, pitajući se kako je moguće pokloniti toliko šljunka. Autorka je pojasnila da se ne radi o gotovim dragim kamenovima, već o sirovom materijalu iz kog se safiri izdvajaju.

Ipak, mnoge je najviše oduševila simbolika cele prosidbe. Ovaj potez su opisali kao izuzetno romantičan, kreativan i nesvakidašnji.

Neki korisnici su čak predlagali ideje za dizajn vereničkog prstena, od klasičnih modela sa više kamenova do originalnih rešenja inspirisanih suncem, mesecom i zvezdama.

Prosidba koja je osvojila internet

Ova viralna priča još jednom je pokazala da vrednost prosidbe ne mora da se meri cenom dijamanta, već idejom, trudom i ličnim značenjem koje stoji iza gesta.

U vremenu kada su klasični verenički prsteni standard, ovakve priče dokazuju da originalnost i emocija često ostavljaju mnogo jači utisak.