Regionalna muzička zvezda Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah, večeras, 1. juna, održava četvrti koncert pred beogradskom publikom u prepunom Sava Centru.

Na scenu je izašla nešto pre 21 čas, a sam početak nastupa obeležio je manji peh.

Šnala koja je spajala korset i držala njen dekolte stabilnim iznenada se otkačila, zbog čega je postojala mogućnost da dođe do neprijatne situacije.

Ipak, Senidah je brzo reagovala i sprečila da do toga dođe.

Rukama je pridržala korset i u istom trenutku zatražila pomoć svog stiliste, koji se nalazio u prvom redu i odmah joj je pritekao u pomoć.

Uprkos nezgodi, pevačica nije prekidala nastup, već je nastavila da peva i izvodi svoj hit "Delija", sve vreme se osmehujući i šaljivo reagujući na situaciju.

Senidah o svom poreklu

Poznata je po tome što svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, ali je ranije govorila o svom poreklu.

Odrasla je u Ljubljani, korene vuče iz Bijelog Polja, dok deo porekla vodi i iz Bosne.

Kako je istakla, često se suočava sa različitim percepcijama identiteta u regionu.

-Neki ljudi me doživljavaju kao svoju, a neki me nikada neće prihvatiti. U Sloveniji nikada neću biti prihvaćena jer je moje prezime na "ić". Moji koreni su iz Bosne i Crne Gore. Ni u Beogradu nisam Ivana, nego sam Senidah. U Sarajevu nisam iz Sarajeva, nego iz Crne Gore. Nikome ne mogu da udovoljim. Drago mi je kada me ljudi prihvate kao svoju. Tu sam gde jesam i mogu da kažem da sam rođena u Jugoslaviji i zauvek ću ostati Jugoslovenka - izjavila je Hajdarpašićeva za bosanske medije.

Podsetimo, pevačica trenutno ima veliku turneju, u okviru koje će u periodu od 1. maja do 30. oktobra održati 17 nastupa, sa ukupnom zaradom koja se procenjuje na oko 715.000 evra.

Kako se navodi, za klupske nastupe zarađuje oko 25.000 evra, dok za velike dvoranske koncerte prihoduje i do 70.000 evra po nastupu.

U okviru turneje planirano je osam koncerata u dvoranama, među kojima su četiri u Beogradu, kao i nastupi u Kraljevu, Banjaluci, Frankfurtu, zagrebačkoj Areni i Zenici.

Pored toga, zakazani su i nastupi na festivalima u Paraliji, Tjentištu, Ohridu i na plaži Zrće, kao i u klubovima u Strumici, Diseldorfu, Budvi, Vodicama i na Krku, što će joj doneti dodatni prihod od oko 225.000 evra.