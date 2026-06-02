Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski javno je izrazio veliku zahvalnost Nemačkoj za ovu isporuku oružja, istakavši da ovakva pomoć direktno doprinosi spasavanju na hiljade života među civilnim stanovništvom koje je svakodnevno izloženo vazdušnim udarima Rusije.

U svom zvaničnom obraćanju nemačkom rukovodstvu, predsednik Ukrajine je naglasio značaj kontinuirane podrške koja stiže iz jedne od ekonomski najmoćnijih zemalja Evropske unije.

- Zahvaljujemo Nemačkoj na njenom stalnom doprinosu odbrani našeg naroda - poručio je Zelenski.

Ipak, dok Kijev slavi dolazak napredne zapadne tehnologije, vojni i politički analitičari upozoravaju na drugu stranu medalje - konstantno slanje teškog naoružanja i zapadna podrška u ovom obliku zapravo samo nastavljaju da produžavaju sukob, pretvarajući ga u dugotrajan rat iscrpljivanja bez jasnog kraja na vidiku.

Hiljade bombi i dronova za samo nedelju dana

Zelenski je iskoristio priliku da javnosti i saveznicima predoči frapantne podatke o intenzitetu ruskih vazdušnih napada.

On je detaljno naveo razmere vojnih operacija kojima je ukrajinska teritorija bila izložena tokom samo poslednjih nedelju dana, što opravdava hitnu potrebu za sistemima iz Nemačke poput IRIS-T.

Prema njegovim rečima, Rusija je u tom kratkom periodu lansirala:

Oko 2.300 bespilotnih letelica (dronova-kamikaza),

Čak 1.560 vođenih avio-bombi (FAB sa modulima za planiranje),

Ukupno 108 krstarećih i balističkih raketa različitog tipa.

Finansijska injekcija iz Brisela: Odobren ogroman kredit

Ova isporuka naoružanja vremenski se poklopila sa važnim finansijskim vestima sa zapada. Vrhovna rada Ukrajine prethodno je zvanično odobrila i prihvatila alokaciju ogromnog finansijskog paketa u vrednosti od čak 90 milijardi evra, koji je Brisel odobrio Kijevu u vidu dugoročnog kredita.

Ova sredstva biće usmerena na održavanje makroekonomske stabilnosti zemlje, ali i na dalje finansiranje odbrambenih kapaciteta i logistike u jeku najintenzivnijih borbi.