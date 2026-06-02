OVAN

Posao: Moguća je saradnja na više projekata istovremeno, zbog čega ćete imati potrebu da okupite pouzdan tim saradnika. Obim posla biće veći nego inače.

Ljubav: Ovnovi koji su u vezi prolaze kroz intenzivan emotivni period, a ljubomora može biti glavna tema odnosa. Slobodne Ovnove očekuje sudbinski susret.

Zdravlje: Problemi sa kožom.

BIK

Posao: Naći ćete se pred više poslovnih mogućnosti i moraćete pažljivo da birate. Nezaposlene Bikove očekuje važan razgovor ili ponuda koju ne treba brzopleto prihvatiti.

Ljubav: Oni koji su u vezi ili braku mogu prolaziti kroz period preispitivanja poverenja. Otvoren razgovor biće najbolji put ka rešenju.

Zdravlje: Lošija cirkulacija.

BLIZANCI

Posao: Pred vama je novi poslovni početak. Moguće je unapređenje, veća odgovornost ili prilika da pokažete svoje sposobnosti na višem nivou.

Ljubav: Ukoliko postoji odnos koji dugo nema jasan pravac, sada ćete želeti da ga definišete. Zauzeti Blizanci mogu donositi važne odluke o zajedničkoj budućnosti.

Zdravlje: Bolovi u zglobovima.

RAK

Posao: Moraćete da prilagodite dosadašnji način rada novim okolnostima. Neke situacije zahtevaće brza rešenja i više fleksibilnosti nego ranije.

Ljubav: Slobodni Rakovi mogu upoznati srodnu dušu kroz posao ili svakodnevne aktivnosti. Moguće je i produbljivanje odnosa sa osobom koju već dugo poznajete.

Zdravlje: Mogući reumatski problemi.

LAV

Posao: Rešavanje starih administrativnih ili pravnih pitanja može vam otvoriti vrata za nastavak važnih poslovnih planova.

Ljubav: Pred vama je veoma dinamičan period. Slobodni Lavovi mogu upoznati osobu koja će ostaviti snažan utisak, dok zauzeti prolaze kroz fazu pojačanih emocija i ljubomore.

Zdravlje: Problemi sa zubima.

DEVICA

Posao: Moguća su manja kašnjenja u isplatama ili administrativni zastoji. Ipak, postoji prilika da rešite jedno važno pravno ili finansijsko pitanje.

Ljubav: Moguće su ljubomorne scene ili pojačana potreba za dokazivanjem emocija. Istovremeno, pred vama su zanimljive prilike za flert i nova poznanstva.

Zdravlje: Sklonost povredama.

VAGA

Posao: Ukoliko planirate promenu radnog mesta ili napredovanje, biće neophodno dodatno usavršavanje i sticanje novih veština.

Ljubav: Vreme je da rešite problem koji se već neko vreme provlači kroz odnos sa partnerom. Slobodne Vage mogu obnoviti kontakt sa osobom koja im se dugo dopada.

Zdravlje: Dobar apetit, povedite računa o ishrani.

ŠKORPIJA

Posao: Određeni planetarni aspekti mogu doneti neizvesnost u poslovnom okruženju i potrebu da se prilagođavate promenama u hodu.

Ljubav: Ljubavni život obojen je dozom misterije. Moguće je poznanstvo sa veoma privlačnom osobom ili ulazak u vezu koja će se za sada odvijati daleko od očiju javnosti.

Zdravlje: Problemi sa vratnim delom kičme.

STRELAC

Posao: Pred vama su važne odluke koje mogu uticati na dalji razvoj karijere. Ako imate privatni posao, nastavićete da razvijate nove strategije kako biste ostali korak ispred konkurencije.

Ljubav: Slobodni Strelčevi mogu upoznati osobu koja će ih potpuno osvojiti tokom putovanja ili preko poslovnih kontakata. Zauzeti mogu prolaziti kroz manju krizu u odnosu.

Zdravlje: Osetljiv stomak.

JARAC

Posao: Pravite pregled dosadašnjih rezultata i zaključujete da ste mnogo toga postigli. Novi poslovni projekat ili promena radnog mesta mogu obeležiti naredni period.

Ljubav: Vašu pažnju može privući zanimljiva osoba u znaku Bika. Brojni susreti i druženja doneće vam dobro raspoloženje.

Zdravlje: Problemi sa sinusima.

VODOLIJA

Posao: Poboljšanje finansijske situacije predstavlja glavnu temu ovog perioda. Rezultati vašeg truda konačno dolaze na naplatu, pa imate razloga za zadovoljstvo.

Ljubav: Partnerski odnos ispunjen je skladom i razumevanjem. Slobodne Vodolije mogu upoznati osobu koja će ih odmah osvojiti i sa kojom je moguć ozbiljan odnos.

Zdravlje: Osetljivost grla.

RIBE

Posao: Vaše planete u poljima karijere donose vam sukob između starih navika i novih poslovnih pravaca. Pred vama je važan zaokret koji može promeniti način na koji ste do sada radili.

Ljubav: Ne podnosite nejasne odnose, pa ćete ovaj period provesti pokušavajući da sa partnerom otvoreno razgovarate o budućnosti vaše veze. Kompromisi će teško dolaziti do izražaja.

Zdravlje: Meteoropatske reakcije.