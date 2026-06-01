Ovo je izjavio stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama, Vasilij Nebenzja, prenosi danas agencija Interfaks.

"Rumunija je, ne pružajući ruskoj strani nikakve objektivne informacije o incidentu, odmah počela da ispunjava političke naloge svojih 'starijih partnera'. Isto važi i za tvrdnje štaba NATO-a u Evropi, koji je požurio da 'etiketira'", kazao je on, objavljeno je na sajtu stalne misije Rusije pri UN.

Nebenzja je naveo da je umesto organizovanja profesionalne saradnje, Rumunija pribegla unapred pripremljenim kontramerama u vidu zatvaranja ruskog generalnog konzulata u Konstanci i izdavanja naloga generalnom konzulu da napusti zemlju u roku od 72 sata.

"Još jednom je pitanje utvrđivanja istine dospelo u prvi plan, a ne pokušaj da se jedan incident iskoristi za podsticanje spirale antiruske histerije", izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN.

Ruski predsednik Vladimir Putin je u petak izjavio da je Rusija spremna da sprovede objektivnu istragu o padu drona na stambenu zgradu u Rumuniji.

"Neka nam ga predaju, mi ćemo sprovesti objektivnu istragu, i tek onda daćemo procenu šta se dogodilo u ovom slučaju", rekao je Putin novinarima.

On je dodao da niko ne može da kaže kakvog je porekla određena letelica dok se ne ispita.

Putin je podsetio da je ranije bilo neosnovanih optužbi protiv Rusije u vezi sa dronovima koji lete u Finsku, Poljsku i baltičke države, preneo je Interfaks.

Dron se srušio na stambenu zgradu u gradu Galac u Rumuniji 29. maja, nakon čega su usledile eksplozija i požar u stanu koji se nalazi na 10. spratu zgrade.

Dve osobe su lakše povređene i prebačene u bolnicu, preneo je rumunski portal Digi24.

Rumunski predsednik Nikušor Dan izjavio je da je ruski dron koji se srušio na višespratnicu u rumunskom gradu Galacu prethodno iznad Ukrajine pogodila protivvazdušna odbrana te zemlje, nakon čega je promenio putanju leta.

On je dodao da je to ozbiljan incident u kojem su povređena dva rumunska državljanina, kao i da je puna odgovornost na Rusiji.