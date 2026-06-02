Američki predsednik Donald Tramp saopštio je danas da se nada će dogovoreno primirje Izraela i Hezbolaha biti dugoročno.

On je u objavi na društevnoj mreži Truth Social rekao da je razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, tražeći od njega da ne pokreće veliku vojnu akciju na Bejrut u Libanu.

"On je okrenuo svoje trupe. Hvala ti, Bibi! Takođe sam razgovarao sa predstavnicima lidera Hezbolaha i oni su pristali da prestanu da pucaju na Izrael i njegove vojnike", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth.

On je dodao i da je isto tako, Izrael pristao da prestane da puca na njih.

"Da vidimo koliko će to trajati, nadajmo se da će biti za VEČNOST!", naglasio je Tramp u objavi.

On je ranio rekao i da se mirovni razgovori sa Islamskom Republikom Iran nastavljaju ubrzanim tempom.

On je ovo objavio na društvenoj mreži Truth Social odmah nakon što je potvrdio postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha.

"Imao sam veoma produktivan telefonski razgovor sa premijerom Izraela Bibijem Netanjahuom. Trupe neće ići u Bejrut, a sve trupe koje su bile na putu već su vraćene. Takođe, preko visoko pozicioniranih predstavnika, imao sam veoma dobar razgovor sa Hezbolahom. Oni su se složili da će sva pucnjava prestati - da ih Izrael neće napasti, kao i da oni neće napasti Izrael", naveo je Tramp u saopštenju na društvenoj mreži Truth Social.