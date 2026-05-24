Koliko je Miroslav Ilić emotivnom vezan za Mrčajevce, selo u kom je rođen i odrastao, govori činjenica da je upravo ovde na groblju obeležio mesto na kojem će počivati.

Pored Miroslava će biti i dugogodišnja supruga Gordana, a njihovo mesto nalazi se tik pored grobnice pevačevih roditelja Milice i Živote. Ograđena je samo betonskom ogradom, dok spomenika i dalje nema.

"Svaka čast Aleji velikana, ali biram Mrčajevce"

Podsetimo, Ilić je nedavno i javno govorio o ovome, te otkrio zbog čega je odlučio da mu večna kuća bude upravo ovde.

- Sa suprugom sam već u Mrčajevcima na groblju ogradio parcelu. Neki ljudi imaju problem da o ovome pričaju, ja nemam. Blizu grobova majke i oca sam ostavio mesto. Bilo je bitno da bude u Mrčajevcima, gde ću? Svaka čast Alejama zaslužnih građana i svim ostalim, ali uvek biram Mrčajevce. Ne treba mi aleja, a neću ni da se ističe moja rodna kuća. Ako neko smatra da sam zaslužio, navratiće ponekad na moj grob kakav god bio - govorio je za Miroslav za Pink.

Podsećanja radi, na društvenim mrežama i određenim portalima osvanula je vest koja prenosi informaciju da je preminuo pevač Miroslav Ilić.

Tim povodom on se hitno oglasio na svom Instagram profilu.

- Dragi moji višedecenijski verni fanovi, znate da se ne oglašavam povodom ovakvih stvari, ali ovoga puta moram da ih demantujem. Naslovi poput „Umro Miroslav Ilić“… nisu samo neistiniti. Oni su bezdušni. Da razjasnimo odmah, ja sam živ, zdrav i što je najvažnije, i dalje pevam - započeo je pevač i dodao:

- Sve zlonamerne ljude moram da razočaram, ali Aleja velikana će pričekati na mene - napisao je Miroslav Ilić.

Poreklo

Miroslav Ilić je nedavno govorio o svom poreklu i otkrio zbog čega nikada nije želeo da se o njegovom životu snimi film.

Na vrhuncu slave, osamdesetih godina, bio je prvi pevač o kojem je trebalo da se snimi film, ali je odbio ovu ideju.

- Osamdesetih godina, tamo negde 1982. godine, radio sam s čuvenim menadžerom Rakom Đokićem. U Novom Sadu je postojala producentska kuća Panonija, čini mi se. Tada su mi ponudili da snime film po mojoj pesmi "Zavoleh devojku iz grada". Trebalo je samo da se pojavim tamo, ali odbio sam. Ne bih voleo da se snimi film o meni - izjavio je Miroslav u emisiji "Život kao takav".