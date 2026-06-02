"Nisam čovek koji je duboko religiozan, svakako verujem u Boga. Ali nisam neko ko to upražnjava na taj način, da idem na liturgije redovno. Ali da li verujem u Boga? Verujem. Ali mi ne smeta ako je neko ateista, ne smeta mi kad je neko agnostik. To su građani naše zemlje. Svako ima svoje pravo. Ali nemojte da vređate nas koji smo sačekali tu svetinju. To za nas nije predmet. To je za nas svetinja. Ako je nešto bilo opasano oko Bogorodice, u kontaktu, u vezi sa nečim svetim to je svetinja", rekao je Vučić gostujući u Ćirilici na TV Prva povodom uvreda koje se iznose na račun ljudi koji su išli da celivaju Bogorodičin pojas.

Dodao je da poštuje sve vere i svetinje i da je ponosan na to kako su i Beograd i Srbija, ali i ceo region, došli u Hram Svetog Save.

"Dolaze ljudi i iz Republike Srpske, dolaze ljudi iz svih delova Srbije, sa Kosova i Metohije, centralne Srbije, severa Srbije, Vojvodine, odakle god hoćete dolaze ljudi da celivaju pojas. Ali nešto fascinantnije od broja ljudi, fascinantnije od svega drugog to je taj mir. To je duhovnost, to je ta nada i vera, to je ta ljubav. I to je sušta civilizacija. A bez toga nema civilizacije", rekao je Vučić.

Dodao je smo prethodnih dana mogli da vidimo pristojnu Srbiju, ljude koji su u stanju, zarad vere u budućnost, zarad vere u nešto i ne mora to uvek da bude opipljivo u stanju da pokažu koliko su iznad svih drugih, da u miru celivaju svetinju.

"Pa možete li nešto lepše da im pokažete u današnjem svetu, u kojem, sem psovki, besa, rušenja, neko osvoji titulu prvaka Evrope, sruše pola grada? A ovi ljudi nisu osvojili ništa osim što su pokazali ljubav i poštovanje, sa verom i nadom u drugačiju budućnost", rekao je Vučić.

On se osvrnuo i na svoje posete Hiladaru i istakao da planira možda za Vidovdan da poseti Hilandar i dodao da je za Hilandar učinjeno mnogo.

"Mi smo za Hilandar uradili mnoge stvari, mislim, posle Aleksandra Obrenovića najviše. Dakle, Hilandaru smo pomogli ne samo finansijski, ogromnim novcem, i ponosan sam što smo našoj srpskoj svetinji na Svetoj Gori pomogli. Pomogli smo donošenjem zakona koji nikada niko nije hteo da donese. Na moj predlog je taj zakon donesen. Mi svake godine isplaćujemo značajna finansijska sredstva Hilandaru. Hilandar time ima obezbeđen život za naredne decenije. Nadam se da nikome neće pasti na pamet da taj zakon ukida u budućnosti", rekao je on.

On je govorio i o razgovoru između njega i igumana Vatopeda Jefrema na beogradskom aerodromu, kada su sačekali relikviju - pojas Presevete Bogorodice koji mu je rekao da će se sve promeniti i sve će biti drugačije.

Kako je istakao, rekao mu je da će biti manje problema za zemlju, manje pritisaka i da će imati mir.

"Pojas Presvete Bogorodice je čudo, kada on dođe u neku zemlju, on pomaže ljudima. On pomaže toj zemlji, svemu, rekao mi je. I meni to je zvučalo pomalo naivno u tom trenutku, ja sam pre svega racionalan i pragmatičan čovek, iako religiozan, ne duboko religiozan. Ali je meni svečanost, način na koji je reči koje je on birao, način na koji je on govorio, usadilo još više poštovanja u sve to i sa dodatno posebnim odnosom gledam na to. I onda gledam ljude koji žele nadu za sebe, za svoje bližnje, da traže pomoć u tom pojasu. I da to sve rade u takvoj tišini, u takvom miru, da niko nikome ne smeta, da nijednu ružnu reč niste čuli nigde. To je stvarno fascinantno i za divljenje i ponosan sam na Srbiju, na takvu Srbiju", istakao je Vučić.