Iran je ranije zapretio da će odustati od pregovora sa SAD zbog izraelskih akcija u Libanu.

Prema navodima izvora, Tramp je tokom razgovora Netanjahua upozorio da bi sprovođenje pretnji o bombardovanju Bejruta dodatno izolovalo Izrael na međunarodnoj sceni.

"Potpuno si lud. Bio bi u zatvoru da nije bilo mene. Spasavam ti političku karijeru. Sada te svi mrze. Svi mrze Izrael zbog ovoga", navodno je poručio Tramp, prema rečima zvaničnika upoznatog sa razgovorom.

Drugi izvor upoznat sa razgovorom rekao je da je Tramp bio "besan" i da je u jednom trenutku povikao: "Šta to, dođavola, radiš?"

Američki zvaničnici su naveli da je Tramp ocenio kako Izrael ima pravo da odgovori na napade Hezbolaha, ali i da je izrazio zabrinutost zbog, kako smatra, nesrazmerne eskalacije sukoba koju je poslednjih dana sprovodila izraelska strana.

Tramp je, takođe, izrazio zabrinutost zbog velikog broja civilnih žrtava u Libanu i usprotivio se rušenju čitavih zgrada radi eliminacije pojedinačnih komandanata Hezbolaha, dok je, prema navodima jednog izraelskog zvaničnika, Izrael odustao od planova za napade na ciljeve Hezbolaha u Bejrutu.

Iako su Tramp i Netanjahu i ranije imali napete razgovore, nastavili su blisku saradnju po pitanju Irana i drugih regionalnih pitanja, a ovaj razgovor, kako navode izvori, bio je među najtežima otkako se Tramp vratio u Belu kuću.

Nakon razgovora, Tramp je na društvenoj mreži Truth Social objavio da se pregovori sa Iranom "nastavljaju ubrzanim tempom", a to je poručio odmah nakon što je potvrdio postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha.

Tramp je saopštio da je obavio produktivne razgovore sa Netanjahuom i predstavnicima Hezbolaha, u kojima je postignut dogovor o obustavi vatre i otkazivanju slanja izraelskih trupa u libanski glavni grad, Bejrut.

Netanjahu je, sa druge strane, saopštio da je Trampu rekao kako će Izrael napasti ciljeve u Bejrutu ukoliko Hezbolah ne prekine napade, kao i da će izraelske snage u međuvremenu nastaviti operacije na jugu Libana, uz poruku da "stav ostaje nepromenjen".