Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane Srbije, na vežbi učestvuje više od 550 pripadnika Vojske Srbije i oružanih snaga Azerbejdžana, Bosne i Hecegovine, Grčke, Mađarske, Italije, Rumunije, Severne Makedonije, Sjedinjenih Američkih Država, Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske.





Cilj je razmena iskustava i praksi u radu, kao i unapređenje obučenosti i međusobnog razumevanja oružanih snaga partnerskih zemalja u toku izvršenja operacije podrške miru.

U naredne dve nedelje, učesnici će, na lokacijama baze „Jug“, na poligonu „Borovac“ i na strelišnom kompleksu „Vrtogoš“, uvežbavati niz taktičkih scenarija – od obezbeđenja baza, objekata i konvoja, preko patroliranja, blokade i pretrage terena, do borbe u urbanoj sredini.

Vežbe iz serije „Platinasti vuk“ se u Srbiji realizuju od 2014. godine, a njihov značaj se ogleda u podizanju kapaciteta Vojske Srbije za planiranje, organizovanje i izvođenje međunarodnih vežbi i sposobnosti nižih taktičkih jedinica za angažovanje u mirovnim operacijama.

Osim unapređenja osposobljenosti komandi i jedinica, učešćem u međunarodnim vežbama, Vojska Srbije istovremeno potvrđuje opredeljenost naše države za saradnju sa svim partnerima i očuvanje mira i stabilnosti, dodaje se u saopštenju.





Vojska Srbije raspisala konkurse za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske jedinice



Vojska Srbije raspisala je konkurse za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske jedinice, pružajući tako mladim ljudima priliku da spoje siguran i stabilan posao sa ljubavlju prema svojoj zemlji i osećajem časti koje donosi zaposlenje u Vojsci Srbije, objavilo je Ministarstvo odbrane.

Konkursi su otvoreni do 15. jula za formacijska mesta vozača i nišandžija tenkova M-84 i T-72MS.

Kandidati mogu konkurisati za službu u tenkovskim bataljonima Prve, Druge, Treće i Četvrte brigade kopnene vojske, kao i u Tenkovskom bataljonu T-72M.

Mesta službovanja su u Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Nišu i Vranju.

Pripadnost tenkovskim jedinicama nije samo zanimanje - to je poziv koji nosi čast, odgovornost i istinsku odanost svojoj zemlji, navodi se u saopštenju i dodaje da su tenkisti elita Kopnene vojske osposobljeni za brza, smela, iznenadna i snažna borbena dejstva.