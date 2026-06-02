Vlasnik "Pinka", Željko Mitrović u jutarnjem programu rasplakao je voditeljku Jovanu Jeremić.

Naime, čelnik ružičaste televizije je pomoću veštačke inteligencije napravio pesmu i spot za Jovanu Jeremić, a onda nije mogla da sakrije sreću.

- Do te mere je sve skinuo, da ja ne mogu da verujem, čak i stajlinge, oblik butina, ja sam malo jača tu u nogama u kukovima. Ja sam šokirana, sve do mladeža je skinuo, rekla je Jovana Jeremić koja nije mogla da sakrije oduševljenje, pa je zaplakala. Ona je u jednom momentu počela da briše suze.

Inače, ovo je već drugi animirani spot kojim je Željko oduševio Jovanu.

- Ne postoje reči za ovaj gest. Hvala na svemu. Trudiću se i dalje još više. Hvala što me poštujete i volite. Hvala što ste bili uz mene u najtežem periodu mog života. Porodica- napisala je ona tada i dodala:

- Hvala na poštovanju i ljubavi, hvala što me niste napustili.

Kazna za Jovanu Jeremić u programu uživo

Podsetimo, vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović jednom prilikom je kaznio je voditeljku Jovanu Jeremić u programu uživo i to je podnela hrabro i odvažno.

- Kažnjena si 50 odsto od decembarske plate, morao sam da te kaznim. Imali smo dva mikroincidenta, a za jedan si kriva samo ti. Uradila si to bez moje saglasnosti, bez saglasnosti urednika informative. Znaš šta si uradila. Moraš da znaš, privatni filmovi ili video-zapisi iz bilo čijeg života se ne puštaju. Jesi blurovala i uradila na ispravan način, ali ja želim porodici tog čoveka da se izvinim. To nije moj stil, sa razlogom si kažnjena. Drago mi je da si razumela - rekao je tada Željko.

- Ja sam to viteški iznela. Naučila sam, priznam kad pogrešim - odgovorila je Jovana.

