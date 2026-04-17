Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf naglasio je da je prekid vatre objavljen u Libanu rezultat postojanosti pokreta Hezbolah i jedinstva Osovine otpora.

"Prekid vatre u Libanu nije bio ništa drugo do rezultat nepokolebljivosti Hezbolaha i jedinstva Osovine otpora. Ovom prekidu vatre pristupićemo oprezno i ostaćemo ujedinjeni do potpune pobede", rekao je Kalibaf u objavi na zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X, prenosi Press TV.

Kalibaf je takođe prokomentarisao napore Pakistana, koji je posredovao u sklapanju privremenog prekida vatre između Irana i SAD nakon 40 dana borbi koji uključuje i Liban.

"Zahvaljujem se posredničkim naporima pakistanske vlade i generala Asima Munira da se obezbedi ovaj prekid vatre", rekao je on i dodao da će Iran "nastaviti da se drži svog obećanja".

Predstavnik Vođe islamske revolucije u Vrhovnom savetu odbrane, admiral Ali Akbar Ahmadijan, takođe je naglasio da je "hrabri otpor libanskog naroda i braće Hezbolaha primorao Izrael da se povuče i prihvati prekid vatre".

"Danas zahvaljujući krvi mučenika i mučenog Vođe, jedinstveni, pobednički front jači i čvršći nego ikad", dodao je.

Američki predsednik Donald Tramp objavio je prekid vatre tokom svog jučerašnjeg obraćanja u Beloj kući, rekavši da će primirje stupiti na snagu u ponoć po libanskom vremenu.

Član libanskog parlamenta, Hasan Fadlalah, rekao je da će iranske vlastiti poštovati obaveze SAD prema sporazumu kojima je uslovljen nastavak pregovora, kao i da pridržavanje Hezbolaha prekidu vatre zavisi od potpunog obustavljanja akcija Izraela.