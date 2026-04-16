Goranu Ratkoviću Raletu uspešno je izvršena operacija na srcu, prenose domaći mediji.

Kako se navodi, intervencija je trajala nekoliko sati, a Rale je operisan zbog problema sa srčanim zaliskom.

Operacija je protekla u najboljem redu, a lekari su zadovoljni ishodom. Rale se trenutno nalazi pod nadzorom lekara i u fazi je oporavka, a njegovo stanje za sada se ocenjuje kao stabilno.

Prema informacijama od izvora bliskih porodici, on je prethodnih dana imao simptome koje je u početku pripisivao iscrpljenosti i sezonskom virusu, ali se stanje vremenom pogoršavalo.

- Bio je bled, bezvoljan i stalno je govorio da nema vazduha, tj. da otežano diše. Mislio je da će proći samo od sebe. Ana Nikolić je ta koja je insistirala da ode kod lekara - istakao je izvor blizak kompozitoru.

"Ana ga je nagovorila da ode na pregled"

Navodno je i njegova partnerka Ana Nikolić insistirala da ode na pregled nakon što je primetila pogoršanje simptoma, nakon čega je i otkriven zdravstveni problem.

- Rekla mu je da se ne igra zdravljem i bukvalno ga je naterala da zakaže pregled. Da nije bilo nje, ko zna koliko bi još čekao - dodao je isti izvor.

