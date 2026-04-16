Ceremonije otvaranja i zatvaranja Ekspa 2027 biće trenuci kada će ceo svet gledati u Beograd. One predstavljaju globalnu medijsku platformu kroz koju se oblikuje nova slika Srbije – savremena, otvorena i okrenuta budućnosti. To je ključna poruka sa današnje konferencije za medije predstavnika kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd i Balich Wonder Studija, jednog od vodećih svetskih kreativnih studija za produkciju velikih događaja, koji posluje u okviru grupacije Banijaj, jednog od najvećih nezavisnih proizvođača i distributera sadržaja na svetu.

U Ekspo 2027 Playgroundu danas je zvanično započet jedan od najambicioznijih kreativnih procesa u novijoj istoriji Srbije – razvoj ceremonija otvaranja i zatvaranja, koje će predstavljati najvidljiviji trenutak obraćanja zemlje domaćina svetu.

Ističući značaj ovih ceremonija za jačanje međunarodne pozicije Srbije, direktor EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danijel Jerinić ukazao je da će to biti trenuci kada će ceo svet gledati u Beograd, kao i da su to prvi i poslednji kadar kroz koji se jedna zemlja obraća međunarodnoj javnosti.

„Fokus je na stvaranju iskustva koje ostaje i nakon poslednjeg aplauza. Naš cilj je da zajedno stvorimo spektakl koji neće biti samo gledan, već zapamćen, i koji će Srbiju jasno pozicionirati na mapi savremenih, kreativnih i samouverenih društava“, naglasio je Jerinić.

Takvi trenuci već su deo globalne kulture, od ceremonija otvaranja Olimpijskih igara do finala Lige šampiona, kada milioni ljudi širom sveta u istom trenutku gledaju isti događaj. Upravo takav trenutak sada počinje da se gradi u Beogradu, kroz proces koji objedinjuje vrhunsku produkciju i autentičnu lokalnu kreativnost.

Na ovaj pristup osvrnuo se i Simone Meriko, jedan od osnivača i stručnjak za strateški razvoj velikih međunarodnih događaja u Balich Wonder Studiju, naglašavajući značaj partnerstva i zajedničkog stvaranja.

„Naš pristup je da budemo alat i instrument, da kreiramo okvir u kojem Srbija može da izrazi sebe i svoje vrednosti na globalnoj sceni. Verujemo da Srbija može da bude kapija Zapadnog Balkana od prvog dana događaja“, istakao je Meriko.

Tokom obraćanja medijima poseban akcenat stavljen je na saradnju sa domaćim kreativnim sektorom, koji predstavlja ključni deo ovog procesa. U tom kontekstu, direktorka ceremonija Balich Wonder Studija Klaudija Katai naglasila je da upravo takav pristup definiše njihov rad širom sveta.