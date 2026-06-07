Na severu i zapadu zemlje tokom jutra i prepodneva lokalno se očekuje kratkotrajna kiša, dok će u drugom delu dana biti više sunčanih intervala. U ostalim predelima vreme će biti nestabilnije, pa su mestimično mogući pljuskovi i grmljavina. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar.

Sunce i temperature do 32 stepena

Prema najavi RHMZ-a, početak naredne sedmice doneće pretežno sunčano i toplo vreme u većem delu Srbije. Do srede će maksimalne dnevne temperature uglavnom biti između 28 i 32 stepena, dok se samo u brdsko-planinskim predelima ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak usled lokalnog razvoja oblačnosti.

Međutim, sredinom sedmice uslediće nova promena vremena. U sredu i četvrtak očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz osetniji pad temperature.

Žuti meteoalarm je za danas upaljen zbog grmljavine na jugu i jugoistoku Srbije.

Čubrilo najavio osveženje i moguće nepogode

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da će početkom naredne nedelje vreme uglavnom biti suvo i sve toplije, pa bi se u sredu maksimalne temperature kretale od 25 do 31 stepen Celzijusa.

Prema njegovim rečima, tokom srede doći će do destabilizacije atmosfere, što će usloviti pojavu grmljavinskih pljuskova, a ponegde su moguće i vremenske nepogode. U četvrtak se očekuje osetno osveženje, pojačan severozapadni vetar, dok će pljuskova biti uglavnom na jugoistoku regiona.

Nakon kratkotrajnog zahlađenja sledi novi porast temperature, pa bi se maksimalne vrednosti ponovo kretale između 24 i 30 stepeni. Čubrilo dodaje da sredinom meseca postoje naznake za jače pogoršanje vremena i osveženje, ali i mogućnost nastavka, pa čak i jačanja toplog talasa.

Za danas meteorolog prognozira nešto svežije vreme uz pljuskove uglavnom u planinskim predelima, dok se od sutra očekuju ređi pljuskovi i postepeni porast temperature.

BONUS VIDEO